Трамваї та тролейбуси не ходять у деяких районах Харкова через негоду
Через пошкодження контактних мереж не ходять трамваї №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20 і тролейбуси №11, 27, повідомила Харківська міськрада.
Трамваї №16, 16А, 27 працюють за зміненим маршрутом: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Змінені маршрути тролейбусів:
№2, 40: розворотне коло «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції;
№3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
№6: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
№13: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№20: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№12: розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – майдан Конституції.
Для перевезення пасажирів ввели тимчасові автобусні маршрути:
– за напрямками трамваїв №1, 3, 5, 20: вул. Москалівська (розворотне коло трамваїв) – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України»;
– за шляхом руху тролейбусів №11,27: вул. Кузнечна (розворотне коло тролейбусів) – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: автобус, трамваи, троллебусы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 09:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через пошкодження контактних мереж не ходять трамваї №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20 і тролейбуси №11, 27, повідомила Харківська міськрада.".