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Трамваи и троллейбусы не ходят в некоторых районах Харькова из-за непогоды

Транспорт 09:22   13.07.2025
Оксана Якушко
Трамваи и троллейбусы не ходят в некоторых районах Харькова из-за непогоды Фото: Василий Голосный

Из-за повреждения контактных сетей не ходят трамваи №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20 и троллейбусы №11, 27, сообщил Харьковский горсовет.

Трамваи №16, 16А, 27 работают по измененному маршруту: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Изменены маршруты троллейбусов:

№2, 40: разворотный круг «Пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – площадь Конституции;

№3: разворотный круг «Ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

№6: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – разворотный круг «Парк «Встреча»;

№13: разворотный круг «Парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№20: разворотный круг «602 микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№12: разворотный круг «Ул. Рудыка» – ул. Лесопарковская – ул. Вадима Манька – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – площадь Конституции.

Для перевозки пассажиров ввели временные автобусные маршруты:

– по направлениям трамваев №1, 3, 5, 20: ул. Москалевская (разворотный круг трамваев) – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины»;

— по пути движения троллейбусов №11,27: ул. Кузнечная (разворотный круг троллейбусов) – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – ул. Одесская.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 09:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за повреждения контактных сетей не ходят трамваи №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20 и троллейбусы №11, 27, сообщил Харьковский горсовет.".