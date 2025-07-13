Трамваи и троллейбусы не ходят в некоторых районах Харькова из-за непогоды
Из-за повреждения контактных сетей не ходят трамваи №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20 и троллейбусы №11, 27, сообщил Харьковский горсовет.
Трамваи №16, 16А, 27 работают по измененному маршруту: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
Изменены маршруты троллейбусов:
№2, 40: разворотный круг «Пр. Жуковского» – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – площадь Конституции;
№3: разворотный круг «Ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;
№6: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – разворотный круг «Парк «Встреча»;
№13: разворотный круг «Парк «Встреча» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;
№20: разворотный круг «602 микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;
№12: разворотный круг «Ул. Рудыка» – ул. Лесопарковская – ул. Вадима Манька – ул. Академика Проскуры – Харьковское шоссе – ул. Сумская – площадь Конституции.
Для перевозки пассажиров ввели временные автобусные маршруты:
– по направлениям трамваев №1, 3, 5, 20: ул. Москалевская (разворотный круг трамваев) – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины»;
— по пути движения троллейбусов №11,27: ул. Кузнечная (разворотный круг троллейбусов) – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – ул. Одесская.
Читайте также: Снова будет опасно – ураган и грозу ожидают в воскресенье в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: автобус, трамваи, троллебусы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трамваи и троллейбусы не ходят в некоторых районах Харькова из-за непогоды»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 09:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за повреждения контактных сетей не ходят трамваи №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20 и троллейбусы №11, 27, сообщил Харьковский горсовет.".