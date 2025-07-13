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Четверо постраждалих від ударів РФ КАБами і БпЛА за минулу добу на Харківщині

Події 10:22   13.07.2025
Оксана Якушко
Четверо постраждалих від ударів РФ КАБами і БпЛА за минулу добу на Харківщині Фото: Нацполіція

Минулої доби росіяни атакували КАБами та БпЛА Харківський, Ізюмський і Куп’янський райони, повідомляє Нацполіція.

Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. Сталися пожежі. Постраждали двоє цивільних чоловіків і жінка.

Внаслідок ракетного обстрілу села Піски-Радківські пошкоджене приміщення інтернату. Постраждалих немає.

В селі Слобожанське 67-річний чоловік отримав осколкове поранення в результаті скиду з ворожого FPV-дрону. Чоловік перебував на городі. Його ушпиталили.

Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 10:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни атакували КАБами та БпЛА Харківський, Ізюмський і Куп’янський райони, повідомляє Нацполіція.".