Четверо постраждалих від ударів РФ КАБами і БпЛА за минулу добу на Харківщині
Фото: Нацполіція
Минулої доби росіяни атакували КАБами та БпЛА Харківський, Ізюмський і Куп’янський райони, повідомляє Нацполіція.
Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. Сталися пожежі. Постраждали двоє цивільних чоловіків і жінка.
Внаслідок ракетного обстрілу села Піски-Радківські пошкоджене приміщення інтернату. Постраждалих немає.
В селі Слобожанське 67-річний чоловік отримав осколкове поранення в результаті скиду з ворожого FPV-дрону. Чоловік перебував на городі. Його ушпиталили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, КАБ, Нацполиция, обстріл;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 10:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни атакували КАБами та БпЛА Харківський, Ізюмський і Куп’янський райони, повідомляє Нацполіція.".