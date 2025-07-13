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Четверо пострадавших от ударов россиян за прошедшие сутки на Харьковщине

Происшествия 10:22   13.07.2025
Оксана Якушко
Четверо пострадавших от ударов россиян за прошедшие сутки на Харьковщине Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки россияне атаковали КАБами и БпЛА Харьковский, Изюмский и Купянский районы, сообщает Нацполиция.

Из-за обстрела Купянска повреждены частные и многоэтажные дома. Произошли пожары. Пострадали двое гражданских мужчин и женщина.

В результате ракетных обстрелов села Пески-Радковские повреждено помещения интерната. Пострадавших нет.

В селе Слобожанское 67-летний мужчина получил осколочное ранение в результате сброса с вражеского FPV-дрона. Мужчина находился в огороде. Его госпитализировали.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 10:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне атаковали КАБами и БпЛА Харьковский, Изюмский и Купянский районы, сообщает Нацполиция.".