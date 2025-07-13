Четверо пострадавших от ударов россиян за прошедшие сутки на Харьковщине
Фото: Нацполиция
За прошедшие сутки россияне атаковали КАБами и БпЛА Харьковский, Изюмский и Купянский районы, сообщает Нацполиция.
Из-за обстрела Купянска повреждены частные и многоэтажные дома. Произошли пожары. Пострадали двое гражданских мужчин и женщина.
В результате ракетных обстрелов села Пески-Радковские повреждено помещения интерната. Пострадавших нет.
В селе Слобожанское 67-летний мужчина получил осколочное ранение в результате сброса с вражеского FPV-дрона. Мужчина находился в огороде. Его госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, КАБ, Нацполиция, обстрел;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 10:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне атаковали КАБами и БпЛА Харьковский, Изюмский и Купянский районы, сообщает Нацполиция.".