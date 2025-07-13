Четверо пострадавших от ударов россиян за прошедшие сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне атаковали КАБами и БпЛА Харьковский, Изюмский и Купянский районы, сообщает Нацполиция.

Из-за обстрела Купянска повреждены частные и многоэтажные дома. Произошли пожары. Пострадали двое гражданских мужчин и женщина.

В результате ракетных обстрелов села Пески-Радковские повреждено помещения интерната. Пострадавших нет.

В селе Слобожанское 67-летний мужчина получил осколочное ранение в результате сброса с вражеского FPV-дрона. Мужчина находился в огороде. Его госпитализировали.