21 новую модульную котельную получит Харьков
Фото: Харьковский горсовет
Депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии одобрили безвозмездно принять в коммунальную собственность городской территориальной громады 21 модульную котельную.
«Мы получим от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 котельную без права отчуждения и использования по целевому назначению», — отметил городской голова Игорь Терехов.
Это решение поможет пройти отопительный сезон, сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: внеочередная сессия горсовета, Игорь Терехов, модульная котельная, отопительний сезон, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 12:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии одобрили безвозмездно принять в коммунальную собственность городской территориальной громады 21 модульную котельную.".