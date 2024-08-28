21 новую модульную котельную получит Харьков

Депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии одобрили безвозмездно принять в коммунальную собственность городской территориальной громады 21 модульную котельную.

«Мы получим от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 котельную без права отчуждения и использования по целевому назначению», — отметил городской голова Игорь Терехов.

Это решение поможет пройти отопительный сезон, сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества.