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21 новую модульную котельную получит Харьков

Общество 12:26   28.08.2024
Оксана Якушко
21 новую модульную котельную получит Харьков Фото: Харьковский горсовет

Депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии одобрили безвозмездно принять в коммунальную собственность городской территориальной громады 21 модульную котельную.

«Мы получим от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 котельную без права отчуждения и использования по целевому назначению», — отметил городской голова Игорь Терехов.

Это решение поможет пройти отопительный сезон, сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 12:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии одобрили безвозмездно принять в коммунальную собственность городской территориальной громады 21 модульную котельную.".