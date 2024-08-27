Школу Бойко лишили лицензии: в мэрии заявили, что не могут влиять на частников

Частную Авторскую школу Бойко в Харькове, которая 23 июня подверглась удару российской авиабомбой, ХОВА лишила лицензии, сообщила на пресс-конференции директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

Она подчеркнула, что горсовет согласно законодательству не имеет никакого влияния на частные школы. Это, по ее словам, полномочия областной администрации.

«Вот есть частная школа, она пришла к нам и говорит: «Я получил лицензию в областной администрации, пожалуйста, включите меня в вашу сеть, потому что я нахожусь на территории вашего района». Действительно, приказ был, но он как-то поздновато был. Мы начали общение с частными школами еще с сентябре-месяце. Мы пытались достучаться до той же школы Бойко до самого взрыва. Почему вы работаете? Вы не имеете защитного сооружения гражданской защиты, вы подвергаете детей опасности. Мы можем с ними осуществлять только сотрудничество, консультирование. Они подотчетны, подконтрольны финансовым органам. А так, как в законе четко прописано — кто учредитель, тот и обеспечивает, и несет ответственность перед государством», — пояснила Деменко.

От себя она добавила, что удивлялась родителям, которые отвозили детей в школу Бойко и тем самым «подвергали их смертельной опасности».

«Сейчас область лишила их лицензии. Лишила. Это влияние, потому что облгосадминистрация любой области страны имеет полномочия предоставлять лицензии частным школам и частным садикам. Вот это влияние. Я считаю, что или частное заведение, или государственное, или коммунальной собственности есть государственная политика в области образования. Законы едины для всех. И если частное заведение подвергает детей опасности, то это определенная ответственность. Поэтому я считаю, что область абсолютно правильно сделала, что лишила их лицензии. Слава Богу, что это было воскресенье и там не было детей», — подчеркнула руководитель горобразования.

Она уточнила, что лицензия выдается на право предоставления всех образовательных услуг — как офлайн, так и онлайн. То есть при аннулировании лицензии заведение в принципе лишается права обучать детей. Однако если в школе Бойко построят противорадиационное укрытие, то ее представители вновь могут подать заявку на получение лицензии и заново пройти всю процедуру.

Напомним, днем 23 июня в Харькове одна из четырех российских корректируемых авиабомб попала в столовую детского учебного заведения в Шевченковском районе. Здание было частично разрушено, повреждены соседние многоэтажки и машины. Получили ранения 15-летний мальчик и 26-летняя женщина. У 43-летней женщины острая реакция на стресс. Предварительно, враг применил КАБ-250 с УМПК. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в частной школе разрушена котельная и группы детсада.

28 июня Совет обороны Харьковщины инициировал процесс лишения Авторской школы Бойко лицензии и обратился за разъяснениями процедуры в Минобразования. Причина — заведение продолжало обучать детей в офлайн-формате не в защитном сооружении.