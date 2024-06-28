Live
  • Пт 28.06.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.35

Школу Бойко в Харькове, по которой прилетел КАБ, хотят лишить лицензии — ХОВА

Общество 18:50   28.06.2024
Елена Нагорная
Школу Бойко в Харькове, по которой прилетел КАБ, хотят лишить лицензии — ХОВА Фото: Boiko School/Facebook

Частную Авторскую школу Бойко в Харькове, которая 23 июня подверглась удару российской авиабомбой, хотят лишить лицензии.

Такое решение приняли на Совете обороны области в связи с тем, что заведение продолжало обучать детей в офлайн-формате не в защитном сооружении, сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На Совете обороны высказались руководители правоохранительных структур. Уровень угрозы со стороны РФ на сегодня не позволяет проводить полноценный учебный процесс без дополнительных мер защиты. Для нас безопасность детей — приоритет. Не может происходить образовательный процесс, когда не создана безопасная среда. При том, что враг испытывает по Харьковщине все новые и новые скоростные и разрушительные боеприпасы», — пишет Синегубов.

Он подчеркнул, что массовых жертв среди детей удалось избежать исключительно потому, что 23 июня, когда произошел обстрел, было выходным днем.

Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, Совет обороны инициировал процесс лишения школы лицензии и обратился за разъяснениями процедуры в Министерство образования и науки Украины.

Накануне на Facebook-странице учебного заведения сообщалось, что разбор завалов после «прилета» практически завершен.

Видео: Boiko School/Facebook

Напомним, около 15:00 23 июня в Харькове раздалась серия взрывов. По данным облпрокуратуры, одна из четырех корректируемых авиабомб попала в столовую детского учебного заведения в Шевченковском районе. Здание было частично разрушено, повреждены соседние многоэтажки и машины. Получили ранения 15-летний мальчик и 26-летняя женщина. У 43-летней женщины острая реакция на стресс. Предварительно, враг применил КАБ-250 с УМПК. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в частной школе разрушена котельная и группы детсада.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Школу Бойко в Харькове, по которой прилетел КАБ, хотят лишить лицензии — ХОВА
Школу Бойко в Харькове, по которой прилетел КАБ, хотят лишить лицензии — ХОВА
28.06.2024, 18:50
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз
Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз
28.06.2024, 18:15
Главные новости Харькова 28.06: эвакуация, график, раненые в Циркунах
Главные новости Харькова 28.06: эвакуация, график, раненые в Циркунах
28.06.2024, 19:13
Два ягуара родились в Харьковском зоопарке: Терехов предлагает выбрать имена
Два ягуара родились в Харьковском зоопарке: Терехов предлагает выбрать имена
28.06.2024, 15:23
ХОВА вновь купила дерево для фортификаций у фирмы по завышенной цене — ХАЦ
ХОВА вновь купила дерево для фортификаций у фирмы по завышенной цене — ХАЦ
28.06.2024, 19:43

Новости по теме:

17:32
Полиция поймала дельцов, нелегально торговавших алкоголем на Харьковщине
17:37
1730 л нелегального алкоголя нашла полиция в магазине Харьковской области
19:14
АО «Харьковгаз» остановили действие лицензии: что это значит для потребителей
19:37
Частные пансионаты в Харьковской области хотят «легализовать»
19:23
В Европе хотят прививать против коронавируса детей от 5 до 12 лет: BioNTech и Pfizer запросили разрешение

Вы читали новость: «Школу Бойко в Харькове, по которой прилетел КАБ, хотят лишить лицензии — ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 18:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Частную Авторскую школу Бойко в Харькове, которая 23 июня подверглась удару российской авиабомбой, хотят лишить лицензии.".