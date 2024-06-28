Школу Бойко в Харькове, по которой прилетел КАБ, хотят лишить лицензии — ХОВА

Частную Авторскую школу Бойко в Харькове, которая 23 июня подверглась удару российской авиабомбой, хотят лишить лицензии.

Такое решение приняли на Совете обороны области в связи с тем, что заведение продолжало обучать детей в офлайн-формате не в защитном сооружении, сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На Совете обороны высказались руководители правоохранительных структур. Уровень угрозы со стороны РФ на сегодня не позволяет проводить полноценный учебный процесс без дополнительных мер защиты. Для нас безопасность детей — приоритет. Не может происходить образовательный процесс, когда не создана безопасная среда. При том, что враг испытывает по Харьковщине все новые и новые скоростные и разрушительные боеприпасы», — пишет Синегубов.

Он подчеркнул, что массовых жертв среди детей удалось избежать исключительно потому, что 23 июня, когда произошел обстрел, было выходным днем.

Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, Совет обороны инициировал процесс лишения школы лицензии и обратился за разъяснениями процедуры в Министерство образования и науки Украины.

Накануне на Facebook-странице учебного заведения сообщалось, что разбор завалов после «прилета» практически завершен.

Видео: Boiko School/Facebook

Напомним, около 15:00 23 июня в Харькове раздалась серия взрывов. По данным облпрокуратуры, одна из четырех корректируемых авиабомб попала в столовую детского учебного заведения в Шевченковском районе. Здание было частично разрушено, повреждены соседние многоэтажки и машины. Получили ранения 15-летний мальчик и 26-летняя женщина. У 43-летней женщины острая реакция на стресс. Предварительно, враг применил КАБ-250 с УМПК. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в частной школе разрушена котельная и группы детсада.