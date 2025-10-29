Удар по детсаду в Харькове: имело ли заведение лицензию, сообщили в ОВА

Детский сад в Харькове, который 22 октября атаковали вражеские БпЛА, получил лицензию в 2021 году. Она была в силе, отметил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Это заведение, как и любые другие, должно работать в ограничениях, которые предусматриваются решением Совета обороны Харьковской области от 2022 года. Если заведение работает офлайн, оно должно иметь, конечно, бомбоубежище, или противорадиационное укрытие, или помещение, соответствующее такому статусу. Это за исключением того, если он работает в онлайн режиме. Объясню просто некоторую проблематику. Некоторые учебные заведения, в том числе, предоставляют информацию о том, что они работают онлайн. Далее они, возможно, собирают детей для каких-либо организационных мероприятий. Они отчитываются, что они не делают при этом образовательный процесс. То есть, не предоставляют образовательные услуги. Поэтому на эти все вопросы должны ответить правоохранительные органы, выяснить все обстоятельства, дальше уже будем делать выводы. Единственное, что отмечу, правильно то, что администрация в любом случае, что там не происходило, четко отреагировали на сигналы воздушной тревоги. Это спасло как минимум 48 жизней», — сказал Синегубов.

Он также рассказал, что продолжаются проверки детсадов в регионе.

«Там, где запрещали определенным центральным органам исполнительной власти выходить с официальными проверками, составлять соответствующие акты, эти препятствия сняты после этого случая. Поэтому проверки продолжаются и будут осуществляться в пределах города Харькова и Харьковской области», — сказал председатель ХОВА.

Он также объяснил, почему невозможно софинансировать частные учебные заведения из бюджета.

«Мы ведь не можем финансировать частные учреждения. Это первое. Во-вторых, рядом с этим мы должны четко обеспечить функционирование и развитие, в том числе, безопасных образовательных сред, то, что касается и дошкольного образования. Сейчас нами возводится 38 подземных школ – наибольшее количество из всех прифронтовых территорий и неприфронтовых. Это позволит нам вывезти в офлайн или смешенную форму около 100 тысяч учеников», — отметил глава ХОВА.

Он также напомнил, что в Песочинской громаде строят первый в стране подземный детсад.

«70% там уже готовность, это комплексный проект, сейчас решается вопрос по поводу дофинансирования, нам еще не хватает 65 миллионов до завершения именно подземной части», — уточнил Синегубов.