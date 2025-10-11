Live
Подземный детсад под Харьковом готов на 75% (видео)

Общество 17:50   11.10.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Подземный детсад под Харьковом готов на 75% (видео) Фото: Олег Синегубов

В Песочинской громаде продолжают возводить подземный детский сад. О темпах строительства рассказал глава громады Олег Чернобай во время мероприятия «Инвестирование в человеческий капитал: дорожная карта раннего восстановления Харьковщины».

«Готовность его составляет более 75%. Сегодня не хватает средств, конечно, их никогда не хватает, но мы в этом направлении двигаемся и ставим себе цель, чтобы как можно быстрее построить подземный садик для того, чтобы дети, дошкольники 3-5 лет, они все же смогли пойти в садик. Мы реализуем не только подземные садики, а комплексы – надземные и подземные, которые будут соединены подземным переходом. И это будут новые два здания», – отметил Чернобай, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он также отметил, что в громаде разрабатывают еще два проекта строительства подземных школ.

«Это наши учебные заведения, заведения общего среднего образования. Это 1000 учеников в одной школе, более 1000 – в другой школе. И мы уже находимся на стадиях проектирования для того, чтобы в следующем году начать реализовать. Кто-то скажет: «Зачем вы их строите?». А я отвечу: «Потому что другого нет для того, чтобы наши дети пошли в школу», — подчеркнул Чернобай.

Напомним, в конце сентября в Песочинской громаде заработала новая подземная школа, где смогут учиться офлайн почти 300 учеников. Уроки здесь будут проводить в две смены, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. В подземной школе обустроили пять классов, медпункт, столовую и санитарные зоны. Синегубов также анонсировал, что в ближайшее время в громаде появится подземный детсад.

Читайте также: Интервью Олега Синегубова: самая тяжелая зима, бои в Купянске и онкоцентр

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Песочинской громаде продолжают возводить подземный детский сад.".