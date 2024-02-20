Live
  • Вт 20.02.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 38.28
  • EUR 41.24

О подземных школах на Харьковщине пишет «The Times»

Мир 09:24   20.02.2024
Оксана Горун
О подземных школах на Харьковщине пишет «The Times» Фото: facebook Олега Чернобая

Журналисты одного из самых известных в мире ежедневных изданий — британской газеты «The Times» побывали в Харьковской области, чтобы показать миру, как будут учить детей в условиях постоянной угрозы удара российских ракет.

«На днях журналисты от британской газеты «The Times» – одной из самых известных и престижных газет во всем мире, посетили нашу громаду и взяли интервью о сооружении гражданской защиты («подземной школы»), строительство которой сейчас активно продолжается на территории громады», — сообщил глава Песочинской громады Олег Чернобай.

Подземную школу, которая, по проекту, должна выдержать удар российской ракеты С-300, строят в поселке Коротич под Харьковом. Она способна вместить около 500 человек. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии.

«Мир должен видеть, с чем сталкиваются украинцы каждый день, как меняются приоритеты, учитывая нынешние вызовы», — подчеркнул Чернобай.

Читайте также: Министр образования пообещал деньги на подземные школы в Харькове

Напомним, в Харькове строят подземную школу в районе ХТЗ. По сути это — противорадиационное укрытие, обустроенное для обучения детей. Школа сможет принимать по 450 учеников в первую и вторую смены, то есть в общем — 900. По данным мэра Игоря Терехова, объект финансируется исключительно за счет городского бюджета. Ориентировочная стоимость — 56-58 миллионов гривен. Работы выполняет «Жилстрой-1», срок сдачи — март 2024 года. Следующую подземную школу планируют построить в центре.

В области подземные школы строят с нуля в поселке Коротич и городе Люботин Харьковского района. В ноябре 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что каждый из объектов будет стоить 80 миллионов гривен. Параллельно приводят в надлежащее состояние более десяти  противорадиационных укрытий в учебных заведениях области.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 20.02: авиаудары, двое погибших и четверо раненых
Главные новости Харькова 20.02: авиаудары, двое погибших и четверо раненых
20.02.2024, 08:51
Про авиаудары по Старому Салтову, Купянску и шести селам сообщил Генштаб ВСУ
Про авиаудары по Старому Салтову, Купянску и шести селам сообщил Генштаб ВСУ
20.02.2024, 07:30
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Два погибших и четыре раненых — последствия обстрелов Харьковщины
Два погибших и четыре раненых — последствия обстрелов Харьковщины
20.02.2024, 08:34
Прилеты, налоги, сокращение штата: как, вопреки всему, живет бизнес в Харькове
Прилеты, налоги, сокращение штата: как, вопреки всему, живет бизнес в Харькове
19.02.2024, 17:58
У хозяев сгоревшего в Харькове дома престарелых суд забрал землю
У хозяев сгоревшего в Харькове дома престарелых суд забрал землю
20.02.2024, 09:43

Новости по теме:

12:49
Автобус врезался в блоки под Харьковом: состояние детей, что говорит водитель
10:25
Автобус с детской командой врезался в блоки под Харьковом: трое пострадавших
15:40
Подземные школы на Харьковщине: две строят с нуля, больше 10 — на базе укрытий
17:26
Подземную школу, которая выдержит С-300, строят на Харьковщине – Синегубов
23:09
Гибель девочки в ДТП с полицейским под Харьковом: информация ГБР и прокуратуры

Вы читали новость: «О подземных школах на Харьковщине пишет «The Times»»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 09:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журналисты одного из самых известных в мире ежедневных изданий — британской газеты «The Times» побывали в Харьковской области, чтобы показать миру, как будут учить детей в условиях постоянной угрозы удара российских ракет".