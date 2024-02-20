О подземных школах на Харьковщине пишет «The Times»

Журналисты одного из самых известных в мире ежедневных изданий — британской газеты «The Times» побывали в Харьковской области, чтобы показать миру, как будут учить детей в условиях постоянной угрозы удара российских ракет.

«На днях журналисты от британской газеты «The Times» – одной из самых известных и престижных газет во всем мире, посетили нашу громаду и взяли интервью о сооружении гражданской защиты («подземной школы»), строительство которой сейчас активно продолжается на территории громады», — сообщил глава Песочинской громады Олег Чернобай.

Подземную школу, которая, по проекту, должна выдержать удар российской ракеты С-300, строят в поселке Коротич под Харьковом. Она способна вместить около 500 человек. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии.

«Мир должен видеть, с чем сталкиваются украинцы каждый день, как меняются приоритеты, учитывая нынешние вызовы», — подчеркнул Чернобай.

Читайте также: Министр образования пообещал деньги на подземные школы в Харькове

Напомним, в Харькове строят подземную школу в районе ХТЗ. По сути это — противорадиационное укрытие, обустроенное для обучения детей. Школа сможет принимать по 450 учеников в первую и вторую смены, то есть в общем — 900. По данным мэра Игоря Терехова, объект финансируется исключительно за счет городского бюджета. Ориентировочная стоимость — 56-58 миллионов гривен. Работы выполняет «Жилстрой-1», срок сдачи — март 2024 года. Следующую подземную школу планируют построить в центре.

В области подземные школы строят с нуля в поселке Коротич и городе Люботин Харьковского района. В ноябре 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что каждый из объектов будет стоить 80 миллионов гривен. Параллельно приводят в надлежащее состояние более десяти противорадиационных укрытий в учебных заведениях области.