Министр образования пообещал деньги на подземные школы в Харькове

В этом году Минобразования заложило для регионов субвенцию в 2,5 миллиарда гривен, сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой журналистам в ходе визита в Харьков. Значительную часть этих средств, прогнозирует он, могут направить на строительство подземных школ в Харькове.

«К сожалению, ситуация в Харькове такова, что для того, чтобы обеспечить очное обучение, и в городе, и в ряде громад, нам придется строить объемные укрытия. Министерство образования имеет 2,5 миллиарда в этом году субвенции. И приоритет, и критерии, которые формируются по распределению этой субвенции, сориентированы на то, чтобы вывести детей в офлайн. Поэтому сегодня проекты заливаются в систему DREAM на Министерство восстановления и передаются Министерству образования. Я надеюсь, что Харьков, и я знаю, что Харьков уже залил свои проекты, и Харьков получит, я думаю, значительную часть от этих 2,5 миллиарда, которые предусмотрены на строительство подземных укрытий», — сказал Лисовой.

При этом он отметил, что конкурс проектов, которые будут профинансированы, еще не провели.

«Это очень дорогие проекты. И даже 2,5 миллиарда крайне недостаточно сегодня. Поэтому мы работаем и с фондом ЮНИСЕФ, и с рядом правительств, в частности правительством Литвы, чтобы они поддержали Харьковскую область и все прифронтовые регионы в части строительства объемных укрытий для организации учебного процесса, которые бы позволили хотя бы на основе смешанного обучения проводить его очно, и поддержали строительство укрытий для дошкольников», — рассказал министр.

Напомним, в Харькове строят подземную школу в районе ХТЗ. По сути это — противорадиационное укрытие, обустроенное для обучения детей. Школа сможет принимать по 450 учеников в первую и вторую смены, то есть в общем — 900. По данным мэра Игоря Терехова, объект финансируется исключительно за счет городского бюджета. Ориентировочная стоимость — 56-58 миллионов гривен. Работы выполняет «Жилстрой-1», срок сдачи — март 2024 года. Следующую подземную школу планируют построить в центре.

В области подземные школы строят с нуля в поселке Коротич и городе Люботин Харьковского района. В ноябре 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что каждый из объектов будет стоить 80 миллионов гривен. Параллельно приводят в надлежащее состояние более десяти противорадиационных укрытий в учебных заведениях области.