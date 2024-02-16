Министр образования пообещал деньги на подземные школы в Харькове
В этом году Минобразования заложило для регионов субвенцию в 2,5 миллиарда гривен, сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой журналистам в ходе визита в Харьков. Значительную часть этих средств, прогнозирует он, могут направить на строительство подземных школ в Харькове.
«К сожалению, ситуация в Харькове такова, что для того, чтобы обеспечить очное обучение, и в городе, и в ряде громад, нам придется строить объемные укрытия. Министерство образования имеет 2,5 миллиарда в этом году субвенции. И приоритет, и критерии, которые формируются по распределению этой субвенции, сориентированы на то, чтобы вывести детей в офлайн. Поэтому сегодня проекты заливаются в систему DREAM на Министерство восстановления и передаются Министерству образования. Я надеюсь, что Харьков, и я знаю, что Харьков уже залил свои проекты, и Харьков получит, я думаю, значительную часть от этих 2,5 миллиарда, которые предусмотрены на строительство подземных укрытий», — сказал Лисовой.
При этом он отметил, что конкурс проектов, которые будут профинансированы, еще не провели.
«Это очень дорогие проекты. И даже 2,5 миллиарда крайне недостаточно сегодня. Поэтому мы работаем и с фондом ЮНИСЕФ, и с рядом правительств, в частности правительством Литвы, чтобы они поддержали Харьковскую область и все прифронтовые регионы в части строительства объемных укрытий для организации учебного процесса, которые бы позволили хотя бы на основе смешанного обучения проводить его очно, и поддержали строительство укрытий для дошкольников», — рассказал министр.
Напомним, в Харькове строят подземную школу в районе ХТЗ. По сути это — противорадиационное укрытие, обустроенное для обучения детей. Школа сможет принимать по 450 учеников в первую и вторую смены, то есть в общем — 900. По данным мэра Игоря Терехова, объект финансируется исключительно за счет городского бюджета. Ориентировочная стоимость — 56-58 миллионов гривен. Работы выполняет «Жилстрой-1», срок сдачи — март 2024 года. Следующую подземную школу планируют построить в центре.
В области подземные школы строят с нуля в поселке Коротич и городе Люботин Харьковского района. В ноябре 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что каждый из объектов будет стоить 80 миллионов гривен. Параллельно приводят в надлежащее состояние более десяти противорадиационных укрытий в учебных заведениях области.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроші, деньги, лисовой, подземная школа, финансирование, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Министр образования пообещал деньги на подземные школы в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 09:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году Минобразования заложило для регионов субвенцию в 2,5 миллиарда гривен".