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Сколько студентов учится на Харьковщине: данные Синегубова

Общество 17:30   26.07.2025
Оксана Горун
Сколько студентов учится на Харьковщине: данные Синегубова Фото: Иван Самков/Pexels

О состоянии сферы высшего образования на прифронтовой Харьковщине начальник ХОВА проинформировал, подводя итоги визита в регион министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

«Сегодня в Харьковской области работает 21 заведение высшего образования. Все они получили повреждения или разрушения в результате вражеских обстрелов. Несмотря на это, образовательный процесс продолжается: 18 255 студентов учатся дистанционно, 6260 — очно, а еще 51485 — в смешанном формате», — отметил Синегубов.

Он сообщил, что в учебных заведениях продолжают оборудовать укрытия.

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«Только в условиях безопасности сможем мотивировать абитуриентов поступать в наши учебные заведения – в том числе иностранных студентов», — считает начальник ХОВА.

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По его информации, по госпрограмме поддержки университетов вузы в трех прифронтовых областях — Харьковской, а также в Запорожской и Сумской — получат 300 млн грн.

«В рамках программы будет создана новая образовательная инфраструктура, которая обеспечит условия для очного обучения», — пояснил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии сферы высшего образования на прифронтовой Харьковщине начальник ХОВА проинформировал, подводя итоги визита в регион министра образования и науки Украины Оксена Лисового".