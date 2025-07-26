Скільки студентів навчається на Харківщині: дані Синєгубова
Про стан сфери вищої освіти на прифронтовій Харківщині начальник ХОВА поінформував, підбиваючи підсумки візиту до регіону міністра освіти та науки України Оксена Лісового.
” Сьогодні в Харківській області працює 21 заклад вищої освіти. Усі вони зазнали пошкоджень або руйнувань унаслідок ворожих обстрілів. Попри це, освітній процес триває: 18 255 студентів навчаються дистанційно, 6 260 — очно, а ще 51 485 — у змішаному форматі”, – зазначив Синєгубов.
Він повідомив, що в навчальних закладах продовжують обладнувати укриття.
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“Лише за умов безпеки зможемо мотивувати абітурієнтів вступати до наших навчальних закладів – зокрема й іноземних студентів”, – вважає начальник ХОВА.
За його інформацією, за держпрограмою підтримки університетів виші в трьох прифронтових областях – Харківській, а також у Запорізькій та Сумській – отримають 300 млн грн.
“У межах програми буде створено нову освітню інфраструктуру, яка забезпечить умови для очного навчання”, – пояснив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лисовой, новини Харкова, образование, сінєгубов, студенты;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 17:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан сфери вищої освіти на прифронтовій Харківщині начальник ХОВА поінформував, підбиваючи підсумки візиту до регіону міністра освіти та науки України Оксена Лісового".