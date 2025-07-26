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Скільки студентів навчається на Харківщині: дані Синєгубова

Суспільство 17:30   26.07.2025
Оксана Горун
Скільки студентів навчається на Харківщині: дані Синєгубова Фото: Іван Самков/Pexels

Про стан сфери вищої освіти на прифронтовій Харківщині начальник ХОВА поінформував, підбиваючи підсумки візиту до регіону міністра освіти та науки України Оксена Лісового.

” Сьогодні в Харківській області працює 21 заклад вищої освіти. Усі вони зазнали пошкоджень або руйнувань унаслідок ворожих обстрілів. Попри це, освітній процес триває: 18 255 студентів навчаються дистанційно, 6 260 — очно, а ще 51 485 — у змішаному форматі”, – зазначив Синєгубов.

Він повідомив, що в навчальних закладах продовжують обладнувати укриття.

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“Лише за умов безпеки зможемо мотивувати абітурієнтів вступати до наших навчальних закладів – зокрема й іноземних студентів”, – вважає начальник ХОВА.

26 липня 2025

За його інформацією, за держпрограмою підтримки університетів виші в трьох прифронтових областях – Харківській, а також у Запорізькій та Сумській – отримають 300 млн грн.

“У межах програми буде створено нову освітню інфраструктуру, яка забезпечить умови для очного навчання”, – пояснив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан сфери вищої освіти на прифронтовій Харківщині начальник ХОВА поінформував, підбиваючи підсумки візиту до регіону міністра освіти та науки України Оксена Лісового".