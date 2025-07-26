Скільки студентів навчається на Харківщині: дані Синєгубова

Про стан сфери вищої освіти на прифронтовій Харківщині начальник ХОВА поінформував, підбиваючи підсумки візиту до регіону міністра освіти та науки України Оксена Лісового.

” Сьогодні в Харківській області працює 21 заклад вищої освіти. Усі вони зазнали пошкоджень або руйнувань унаслідок ворожих обстрілів. Попри це, освітній процес триває: 18 255 студентів навчаються дистанційно, 6 260 — очно, а ще 51 485 — у змішаному форматі”, – зазначив Синєгубов.

Він повідомив, що в навчальних закладах продовжують обладнувати укриття.

“Лише за умов безпеки зможемо мотивувати абітурієнтів вступати до наших навчальних закладів – зокрема й іноземних студентів”, – вважає начальник ХОВА.

За його інформацією, за держпрограмою підтримки університетів виші в трьох прифронтових областях – Харківській, а також у Запорізькій та Сумській – отримають 300 млн грн.

“У межах програми буде створено нову освітню інфраструктуру, яка забезпечить умови для очного навчання”, – пояснив Синєгубов.