Закон про мобілізацію скоротить число вступників до вишів – Лісовий у Харкові
На сьогодні спостерігається негативна динаміка щодо кількості вступників до вищих навчальних закладів України, і вона може ще погіршитися через конкуренцію із закордонними вишами та зі змінами законодавства про мобілізацію, зазначив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час візиту в Харків.
“Сьогодні цю динаміку дещо спотворює кількість вступників на контрактну форму навчання, які за непрямими ознаками можуть розцінюватися як вступ на другу вищу освіту людей чоловічої статі старшого віку. Але з прийняттям змін до закону про мобілізацію, я думаю, ця можливість також буде закрита. Перше читання закону передбачає тільки послідовне навчання. Тобто вступати на другу вищу освіту – на другий бакалаврат чи другу магістратуру – можна, право на освіту є, але не буде відстрочки від призову. Це знову ж таки понизить контингенти”, – вважає Лісовий.
Також міністр зазначив, що із рухом України до Євросоюзу відкриються кордони, і українським вишам доведеться конкурувати зі східноєвропейськими університетами.
“Друге, демографічні показники. Це ті два чинники, які дуже впливають на кількість абітурієнтів в майбутньому. І для того, щоб ми виграли конкуренцію у наших європейських партнерів, ми повинні дуже добре осмислити сьогодні наші мережі й перерозподілити ресурси, створивши потужні регіональні університетські центри, потужні регіональні заклади вищої освіти”, – додав міністр.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 10:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогодні спостерігається негативна динаміка щодо кількості вступників до вищих навчальних закладів України".