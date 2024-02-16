Закон о мобилизации сократит число поступающих в вузы — Лисовой в Харькове

На сегодня наблюдается отрицательная динамика относительно количества поступающих в высшие учебные заведения Украины, и она может еще ухудшиться из-за конкуренции с зарубежными вузами и с изменениями законодательства о мобилизации, отметил министр образования и науки Оксен Лисовой в ходе визита в Харьков.

«Сегодня эту динамику несколько искажает количество поступающих на контрактную форму обучения, которые по косвенным признакам могут расцениваться как поступление на второе высшее образование людей мужского пола старшего возраста. Но с принятием изменений в закон о мобилизации, я думаю, эта возможность также будет закрыта. Первое чтение закона предусматривает только последовательное обучение. То есть поступать на второе высшее образование — на второй бакалавриат или вторую магистратуру — можно, право на образование есть, но не будет отсрочки от призыва. Это опять же снизит контингенты», — считает Лисовой.

Также министр отметил, что с движением Украины в Евросоюз откроются границы, и украинским вузам придется конкурировать с восточноевропейскими университетами.

«Второе, демографические показатели. Это те два фактора, которые очень влияют на количество абитуриентов в будущем. И для того, чтобы мы выиграли конкуренцию у наших европейских партнеров, мы должны очень хорошо осмыслить сегодня наши сети и перераспределить ресурсы, создав мощные региональные университетские центры, мощные региональные высшие учебные заведения», — добавил министр.

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