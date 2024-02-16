Live
  • Пт 16.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Закон о мобилизации сократит число поступающих в вузы — Лисовой в Харькове

Общество 10:00   16.02.2024
Елена Нагорная
Закон о мобилизации сократит число поступающих в вузы — Лисовой в Харькове

На сегодня наблюдается отрицательная динамика относительно количества поступающих в высшие учебные заведения Украины, и она может еще ухудшиться из-за конкуренции с зарубежными вузами и с изменениями законодательства о мобилизации, отметил министр образования и науки Оксен Лисовой в ходе визита в Харьков.

«Сегодня эту динамику несколько искажает количество поступающих на контрактную форму обучения, которые по косвенным признакам могут расцениваться как поступление на второе высшее образование людей мужского пола старшего возраста. Но с принятием изменений в закон о мобилизации, я думаю, эта возможность также будет закрыта. Первое чтение закона предусматривает только последовательное обучение. То есть поступать на второе высшее образование — на второй бакалавриат или вторую магистратуру — можно, право на образование есть, но не будет отсрочки от призыва. Это опять же снизит контингенты», — считает Лисовой.

Также министр отметил, что с движением Украины в Евросоюз откроются границы, и украинским вузам придется конкурировать с восточноевропейскими университетами.

«Второе, демографические показатели. Это те два фактора, которые очень влияют на количество абитуриентов в будущем. И для того, чтобы мы выиграли конкуренцию у наших европейских партнеров, мы должны очень хорошо осмыслить сегодня наши сети и перераспределить ресурсы, создав мощные региональные университетские центры, мощные региональные высшие учебные заведения», — добавил министр.

Читайте также: Вузы Харькова в войну увеличили набор и открыли представительства за границей

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Закон о мобилизации сократит число поступающих в вузы — Лисовой в Харькове
Закон о мобилизации сократит число поступающих в вузы — Лисовой в Харькове
16.02.2024, 10:00
Почти полмиллиона харьковчан числятся ВПЛ
Почти полмиллиона харьковчан числятся ВПЛ
15.02.2024, 10:50
Армия РФ ударила по Липцам на Харьковщине: Синегубов о последствиях
Армия РФ ударила по Липцам на Харьковщине: Синегубов о последствиях
16.02.2024, 08:21
Главные новости Харькова 16.02: обещания министра образования, обстрелы, фронт
Главные новости Харькова 16.02: обещания министра образования, обстрелы, фронт
16.02.2024, 10:45
Пытались уехать: погибли супруги и их племянница от удара КАБ по Харьковщине
Пытались уехать: погибли супруги и их племянница от удара КАБ по Харьковщине
16.02.2024, 07:46
Сырский и Синегубов решали, что делать с «шахедами» на Харьковщине
Сырский и Синегубов решали, что делать с «шахедами» на Харьковщине
16.02.2024, 10:54

Новости по теме:

09:00
Слияние вузов: Лисовой сообщил, присоединят ли университет Сковороды к ХНУ
07:45
Объединение вузов в Харькове: Кабмин пояснил, что не так с УИПА
18:31
Объединять университеты Харькова сейчас нерационально — Терехов
17:55
На Харьковщине раздадут еще 340 тысяч новых LED-ламп: кто может получить
12:11
Синегубов: Как будут проверять школы и вузы перед выходом на очное обучение

Вы читали новость: «Закон о мобилизации сократит число поступающих в вузы — Лисовой в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодня наблюдается отрицательная динамика относительно количества поступающих в высшие учебные заведения Украины".