Глубина – от 4 до 7 метров: школа-укрытие в Люботине готова на 60% (видео)

В защитном сооружении в Люботине уже проводятся внутренние работы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас занимаемся внутренними отделочными работами. Штукатурку, кирпичную кладку мы уже завершили. Также устраиваем защитную бетонную стяжку. Глубина закладки сооружения от 4 до 7 метров, в зависимости от уровня имеющегося грунта. Стены толщиной 400 миллиметров, армирование усилено», – сказал исполнитель работ Владислав Худокормов.

Эта школа-укрытие рассчитана более чем на 500 человек.Сейчас объект готов на 60%, отметил глава ХОВА.

«Мы мечтаем вернуться к учебе. Но мы понимаем, что с нашим соседом это очень сложно. Мы считаем, что именно это защитное сооружение является залогом сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса», — заявила директор образовательного учреждения Светлана Волчкова.

По данным ХОВА, полностью завершить работы и открыть школу-бомбоубежище планируют к новому учебному году.