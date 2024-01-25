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Глубина – от 4 до 7 метров: школа-укрытие в Люботине готова на 60% (видео)

Репортаж 15:56   25.01.2024
Виктория Яковенко
Глубина – от 4 до 7 метров: школа-укрытие в Люботине готова на 60% (видео)

В защитном сооружении в Люботине уже проводятся внутренние работы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас занимаемся внутренними отделочными работами. Штукатурку, кирпичную кладку мы уже завершили. Также устраиваем защитную бетонную стяжку. Глубина закладки сооружения от 4 до 7 метров, в зависимости от уровня имеющегося грунта. Стены толщиной 400 миллиметров, армирование усилено», – сказал исполнитель работ Владислав Худокормов.

Эта школа-укрытие рассчитана более чем на 500 человек.Сейчас объект готов на 60%, отметил глава ХОВА.

«Мы мечтаем вернуться к учебе. Но мы понимаем, что с нашим соседом это очень сложно. Мы считаем, что именно это защитное сооружение является залогом сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса», — заявила директор образовательного учреждения Светлана Волчкова.

По данным ХОВА, полностью завершить работы и открыть школу-бомбоубежище планируют к новому учебному году.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В защитном сооружении в Люботине уже проводятся внутренние работы, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".