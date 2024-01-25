Глибина – від 4 до 7 метрів: школа-укриття у Люботині готова на 60% (відео)

У захисній споруді в Люботині вже проводять внутрішні роботи, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наразі займаємося внутрішніми оздоблювальними роботами. Штукатурку, цегляну вкладку ми вже завершили. Також влаштовуємо захисну бетонну стяжку. Глибина закладання споруди від 4 до 7 метрів, в залежності від рівня наявного ґрунту. Стіни завтовшки 400 міліметрів, армування посилене», – сказав виконавець робіт Владислав Худокормов.

Ця школа-укриття розрахована на понад 500 людей. Наразі об’єкт готовий на 60%, зазначив голова ХОВА.

«Ми мріємо повернутися до навчання. Але ми розуміємо, що з нашим сусідом це дуже складно. Ми вважаємо, що саме ця захисна споруда є запорукою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу», – заявила директорка освітнього закладу Світлана Волчкова.

За даними ХОВА, повністю завершити роботи та відкрити школу-бомбосховище планують до нового навчального року.