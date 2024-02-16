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Міністр освіти пообіцяв гроші на підземні школи в Харкові

Суспільство 09:15   16.02.2024
Олена Нагорна
Міністр освіти пообіцяв гроші на підземні школи в Харкові

Цього року Міносвіти заклало для регіонів субвенцію у 2,5 мільярди гривень, повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий журналістам під час візиту в Харків. Значну частину цих коштів, прогнозує він, можуть спрямувати на будівництво підземних шкіл у Харкові.

“На жаль, ситуація в Харкові така, що для того, щоб забезпечити очне навчання, і в місті, і в низці громад, нам доведеться будувати об’ємні укриття. Міністерство освіти має 2,5 мільярди в цьому році субвенції. І пріоритет, і критерії, які формуються щодо розподілу цієї субвенції, зорієнтовані на те, щоб вивести дітей в офлайн. Тому сьогодні проєкти заливаються в систему DREAM на Міністерство відновлення і передаються Міністерству освіти. Я сподіваюся, що Харків, і я знаю, що Харків уже залив свої проєкти, і Харків отримає, я думаю, значну частину з цих 2,5 мільярда, які передбачені на будівництво підземних укриттів”, — сказав Лісовий.

При цьому він зазначив, що конкурс проєктів, які будуть профінансовані, ще не провели.

“Це дуже дорогі проєкти. І навіть 2,5 мільярда дуже недостатньо сьогодні. Тому ми працюємо і з фондом ЮНІСЕФ, і з низкою урядів, зокрема урядом Литви, щодо того, щоб вони підтримали Харківщину і всі прифронтові регіони в частині будівництва об’ємних укриттів для організації навчального процесу, які б дозволили хоч би на основі змішаного навчання проводити його очно, і підтримали будівництво укриттів для дошкільнят”, — розповів міністр.

Нагадаємо, у Харкові будують підземну школу у районі ХТЗ. По суті, це — протирадіаційне укриття, облаштоване для навчання дітей. Школа зможе приймати по 450 учнів у першу та другу зміни, тобто загалом – 900. За даними мера Ігоря Терехова, об’єкт фінансується виключно коштом міського бюджету. Орієнтовна вартість – 56-58 мільйонів гривень. Роботи виконує «Житлобуд-1», термін здачі – березень 2024 року. Наступну підземну школу планують збудувати в центрі.

В області підземні школи будують із нуля у селищі Коротич та місті Люботин Харківського району. У листопаді 2023 року начальник ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що кожен з об’єктів коштуватиме 80 мільйонів гривень. Паралельно приводять у належний стан понад десять протирадіаційних укриттів у навчальних закладах області.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 09:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього року Міносвіти заклало для регіонів субвенцію у 2,5 мільярди гривень".