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Про підземні школи на Харківщині пише “The Times”

Світ 09:24   20.02.2024
Оксана Горун
Про підземні школи на Харківщині пише “The Times”

Журналісти одного з найвідоміших у світі щоденних видань – британської газети “The Times” побували в Харківській області, щоб показати світові, як навчатимуть дітей в умовах постійної загрози удару російських ракет.

“Днями журналісти від британської газети “The Times” – однієї з найбільш відомих і престижних газет у всьому світі, відвідали нашу громаду та взяли інтерв’ю щодо споруди цивільного захисту (“підземної школи”), будівництво якої наразі активно триває на території громади”, — повідомив голова Пісочинської громади Олег Чернобай.

Підземну школу, яка за проєктом має витримати удар російської ракети С-300, будують у селищі Коротич під Харковом. Вона здатна вмістити близько 500 осіб. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, три виходи, буде оснащено автономним джерелом електроенергії.

“Світ має бачити, з чим стикаються українці кожного дня, як змінюються пріоритети, враховуючи виклики сьогодення”, – наголосив Чернобай.

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Нагадаємо, у Харкові будують підземну школу у районі ХТЗ. По суті, це — протирадіаційне укриття, облаштоване для навчання дітей. Школа зможе приймати по 450 учнів у першу та другу зміни, тобто загалом – 900. За даними мера Ігоря Терехова, об’єкт фінансується виключно коштом міського бюджету. Орієнтовна вартість – 56-58 мільйонів гривень. Роботи виконує “Житлобуд-1”, термін здачі – березень 2024 року. Наступну підземну школу планують збудувати в центрі.

В області підземні школи будують із нуля у селищі Коротич та місті Люботин Харківського району. У листопаді 2023 року начальник ХОВА Олег Синегубов повідомляв, що кожен з об’єктів коштуватиме 80 мільйонів гривень. Паралельно приводять у належний стан понад десять протирадіаційних укриттів у навчальних закладах області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 09:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журналісти одного з найвідоміших у світі щоденних видань – британської газети “The Times” побували в Харківській області, щоб показати світові, як навчатимуть дітей в умовах постійної загрози удару російських ракет".