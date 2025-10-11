Підземний дитсадок під Харковом готовий на 75% (відео)
У Пісочинській громаді продовжують зводити підземний дитячий садочок. Про темпи будівництва розповів голова громади Олег Чернобай під час заходу «Інвестування в людський капітал: дорожня карта раннього відновлення Харківщини».
«Готовність його складає більше ніж 75%. Сьогодні не вистачає коштів, звичайно, їх ніколи не вистачає, але ми в цьому напрямку рухаємося і ставимо собі на меті, щоб якнайшвидше збудувати підземний садочок для того, щоб діти, дошкільнята 3-5 років, вони все ж таки змогли піти до садочка. Ми реалізуємо не тільки підземні садочки, а комплекси – надземні і підземні, які з’єднані підземним переходом. І це будуть нові дві будівлі», – зазначив Чернобай, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Він також зазначив, що в громаді розробляють ще два проєкти будівництва підземних шкіл.
«Це найбільші наші навчальні заклади, заклади загальної середньої освіти. Це 1000 учнів в одній школі, понад 1000 – в іншій школі. І ми вже знаходимося на стадіях проєктування для того, щоб в наступному році почати реалізувати. Хтось скаже: «Навіщо ви їх будуєте?». А я відповім: «Тому, що іншого немає для того, щоб наші діти пішли до школи», – підкреслив Чернобай.
Нагадаємо, наприкінці вересня у Пісочинській громаді запрацювала нова підземна школа, де зможуть навчатися офлайн майже 300 учнів. Уроки тут проводитимуть у дві зміни, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. У підземній школі облаштували п’ять класів, медпункт, їдальню та санітарні зони. Синєгубов також анонсував, що незабаром у громаді з’явиться підземний дитсадок.
