Live
  • Сб 11.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.21

Підземний дитсадок під Харковом готовий на 75% (відео)

Суспільство 17:50   11.10.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Підземний дитсадок під Харковом готовий на 75% (відео) Фото: Олег Синєгубов

У Пісочинській громаді продовжують зводити підземний дитячий садочок. Про темпи будівництва розповів голова громади Олег Чернобай під час заходу «Інвестування в людський капітал: дорожня карта раннього відновлення Харківщини».

«Готовність його складає більше ніж 75%. Сьогодні не вистачає коштів, звичайно, їх ніколи не вистачає, але ми в цьому напрямку рухаємося і ставимо собі на меті, щоб якнайшвидше збудувати підземний садочок для того, щоб діти, дошкільнята 3-5 років, вони все ж таки змогли піти до садочка. Ми реалізуємо не тільки підземні садочки, а комплекси – надземні і підземні, які з’єднані підземним переходом. І це будуть нові дві будівлі», – зазначив Чернобай, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Він також зазначив, що в громаді розробляють ще два проєкти будівництва підземних шкіл.

«Це найбільші наші навчальні заклади, заклади загальної середньої освіти. Це 1000 учнів в одній школі, понад 1000 – в іншій школі. І ми вже знаходимося на стадіях проєктування для того, щоб в наступному році почати реалізувати. Хтось скаже: «Навіщо ви їх будуєте?». А я відповім: «Тому, що іншого немає для того, щоб наші діти пішли до школи», – підкреслив Чернобай.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Пісочинській громаді запрацювала нова підземна школа, де зможуть навчатися офлайн майже 300 учнів. Уроки тут проводитимуть у дві зміни, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. У підземній школі облаштували п’ять класів, медпункт, їдальню та санітарні зони. Синєгубов також анонсував, що незабаром у громаді з’явиться підземний дитсадок.

Читайте також: Інтерв’ю Олега Синєгубова: найважча зима, бої в Куп’янську та онкоцентр

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Де сьогодні, 11 жовтня, атакував ворог на Харківщині: Генштаб на 16:00
Де сьогодні, 11 жовтня, атакував ворог на Харківщині: Генштаб на 16:00
11.10.2025, 16:42
Підземний дитсадок під Харковом готовий на 75% (відео)
Підземний дитсадок під Харковом готовий на 75% (відео)
11.10.2025, 17:50
Лось гуляв у Чугуєві: розніс магазин у центрі, бігав біля стадіону (відео)
Лось гуляв у Чугуєві: розніс магазин у центрі, бігав біля стадіону (відео)
11.10.2025, 15:31
В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів
В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів
11.10.2025, 13:45
П’яна сварка на Харківщині завершилася вбивством – поліція
П’яна сварка на Харківщині завершилася вбивством – поліція
11.10.2025, 15:00
Новини Харкова — головне за 11 жовтня: атака на Чугуїв, усі зі світлом, фронт
Новини Харкова — головне за 11 жовтня: атака на Чугуїв, усі зі світлом, фронт
11.10.2025, 18:55

Новини за темою:

11.10.2025
Підземний дитсадок під Харковом готовий на 75% (відео)
11.10.2025
В небі над Харковом – ворожі БпЛА: Синєгубов звернувся до жителів
11.10.2025
«Дуже важливо»: який фонд пропонує створити мер Харкова Терехов (відео)
11.10.2025
У Харкові та області повністю відновили світло – обленерго
10.10.2025
Харкову вимкнули світло, але транспорт працював – підсумки 10 жовтня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Підземний дитсадок під Харковом готовий на 75% (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2025 в 17:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Пісочинській громаді продовжують зводити підземний дитячий садочок.".