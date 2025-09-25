Live
Під Харковом відкрили підземну школу, анонсують і дитсадок (фото, відео)

Суспільство 16:15   25.09.2025
Вікторія Яковенко
Під Харковом відкрили підземну школу, анонсують і дитсадок (фото, відео) Фото: Олег Синєгубов

У Пісочинській громаді запрацювала нова підземна школа, де зможуть навчатися офлайн майже 300 учнів.

Уроки тут проводитимуть у дві зміни, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. У підземній школі облаштували п’ять класів, медпункт, їдальню та санітарні зони.

«Забезпечили будівлю двома централізованими джерелами електроживлення, а також генератором великої потужності для безперебійної роботи у випадку довготривалих знеструмлень», – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Крім цього, проєкт реалізували з урахуванням вимог безбар’єрності: встановлені підйомник, низькі перила, облаштовані доступні санвузли, контактна плитка й інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.

«З відкриттям нашої підземної школи до нас прийшли учні і з Харкова, і з Нової Баварії, і з Південного, і з інших населених пунктів. Загалом мережа нашого навчального закладу збільшилась на 60%», – розповіла директорка КЗ «Пісочинський ліцей «Джерело» Оксана Сасіна.

Синєгубов анонсував, що незабаром у громаді також з’явиться підземний дитсадок.

подземная школа под Харьковом
Фото: Олег Синєгубов
подземная школа под Харьковом
Фото: Олег Синєгубов
подземная школа под Харьковом
Фото: Олег Синєгубов
подземная школа под Харьковом
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: Офлайн-навчання за 30 км від РФ: де добудовують укриття на Харківщині (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
