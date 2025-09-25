Під Харковом відкрили підземну школу, анонсують і дитсадок (фото, відео)
У Пісочинській громаді запрацювала нова підземна школа, де зможуть навчатися офлайн майже 300 учнів.
Уроки тут проводитимуть у дві зміни, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. У підземній школі облаштували п’ять класів, медпункт, їдальню та санітарні зони.
«Забезпечили будівлю двома централізованими джерелами електроживлення, а також генератором великої потужності для безперебійної роботи у випадку довготривалих знеструмлень», – зазначив Синєгубов.
Відео: Олег Синєгубов
Крім цього, проєкт реалізували з урахуванням вимог безбар’єрності: встановлені підйомник, низькі перила, облаштовані доступні санвузли, контактна плитка й інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.
«З відкриттям нашої підземної школи до нас прийшли учні і з Харкова, і з Нової Баварії, і з Південного, і з інших населених пунктів. Загалом мережа нашого навчального закладу збільшилась на 60%», – розповіла директорка КЗ «Пісочинський ліцей «Джерело» Оксана Сасіна.
Синєгубов анонсував, що незабаром у громаді також з’явиться підземний дитсадок.
Категорії: Суспільство, Харків
