Под Харьковом открыли подземную школу, анонсируют и детсад (фото, видео)
В Песочинской громаде заработала новая подземная школа, где смогут учиться офлайн почти 300 учеников.
Уроки здесь будут проводить в две смены, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В подземной школе обустроили пять классов, медпункт, столовую и санитарные зоны.
«Обеспечили здание двумя централизованными источниками электропитания, а также генератором большой мощности для бесперебойной работы в случае длительных обесточений», — отметил Синегубов.
Видео: Олег Синегубов
Кроме того, проект реализовали с учетом требований безбарьерности: установлены подъемник, низкие перила, обустроены доступные санузлы, контактная плитка и информационные таблички со шрифтом Брайля.
«С открытием нашей подземной школы к нам пришли ученики и из Харькова, и из Новой Баварии, и из Пивденного, и других населенных пунктов. В целом сеть нашего учебного заведения увеличилась на 60%», — рассказала директор КЗ «Песочинский лицей «Джерело» Оксана Сасина.
Синегубов анонсировал, что в скором времени в громаде также появится подземный детсад.
Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 16:15
