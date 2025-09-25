Под Харьковом открыли подземную школу, анонсируют и детсад (фото, видео)

В Песочинской громаде заработала новая подземная школа, где смогут учиться офлайн почти 300 учеников.

Уроки здесь будут проводить в две смены, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В подземной школе обустроили пять классов, медпункт, столовую и санитарные зоны.

«Обеспечили здание двумя централизованными источниками электропитания, а также генератором большой мощности для бесперебойной работы в случае длительных обесточений», — отметил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Кроме того, проект реализовали с учетом требований безбарьерности: установлены подъемник, низкие перила, обустроены доступные санузлы, контактная плитка и информационные таблички со шрифтом Брайля.

«С открытием нашей подземной школы к нам пришли ученики и из Харькова, и из Новой Баварии, и из Пивденного, и других населенных пунктов. В целом сеть нашего учебного заведения увеличилась на 60%», — рассказала директор КЗ «Песочинский лицей «Джерело» Оксана Сасина.

Синегубов анонсировал, что в скором времени в громаде также появится подземный детсад.