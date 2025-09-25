Live
  • Чт 25.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.41
  • EUR 48.66

Под Харьковом открыли подземную школу, анонсируют и детсад (фото, видео)

Общество 16:15   25.09.2025
Виктория Яковенко
Под Харьковом открыли подземную школу, анонсируют и детсад (фото, видео) Фото: Олег Синегубов

В Песочинской громаде заработала новая подземная школа, где смогут учиться офлайн почти 300 учеников.

Уроки здесь будут проводить в две смены, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. В подземной школе обустроили пять классов, медпункт, столовую и санитарные зоны.

«Обеспечили здание двумя централизованными источниками электропитания, а также генератором большой мощности для бесперебойной работы в случае длительных обесточений», — отметил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Кроме того, проект реализовали с учетом требований безбарьерности: установлены подъемник, низкие перила, обустроены доступные санузлы, контактная плитка и информационные таблички со шрифтом Брайля.

«С открытием нашей подземной школы к нам пришли ученики и из Харькова, и из Новой Баварии, и из Пивденного, и других населенных пунктов. В целом сеть нашего учебного заведения увеличилась на 60%», — рассказала директор КЗ «Песочинский лицей «Джерело» Оксана Сасина.

Синегубов анонсировал, что в скором времени в громаде также появится подземный детсад.

подземная школа под Харьковом
Фото: Олег Синегубов
подземная школа под Харьковом
Фото: Олег Синегубов
подземная школа под Харьковом
Фото: Олег Синегубов
подземная школа под Харьковом
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: Офлайн-обучение в 30 км от РФ: где достраивают укрытие на Харьковщине (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает
СБУ: 61-летний мужчина ждал оккупантов в Харькове, где работает
25.09.2025, 14:30
Новости Харькова — главное 25 сентября: прогноз на октябрь, прошла сессия ХГС
Новости Харькова — главное 25 сентября: прогноз на октябрь, прошла сессия ХГС
25.09.2025, 16:19
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
Терехов созывает депутатов на внеочередную сессию – в чем срочность
24.09.2025, 11:53
В бюджет Харькова внесли изменения: больше денег – тепловым сетям
В бюджет Харькова внесли изменения: больше денег – тепловым сетям
25.09.2025, 16:41

Новости по теме:

21.09.2025
ХОВА помогает обучению в рамках пилотного проекта психосоциальной поддержки
28.08.2025
Терехов: сколько может стоить строительство подземного детсада в Харькове
21.08.2025
В Харькове состоялась сессия облсовета: Синегубов говорил про фронт и обучение
17.07.2025
В первый класс в Харькове уже записалось более 5000 детей – Терехов
30.05.2025
На Харьковщине более 10 тыс. школьников и 40 тыс. студентов завершили обучение

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Под Харьковом открыли подземную школу, анонсируют и детсад (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Песочинской громаде заработала новая подземная школа, где смогут учиться офлайн почти 300 учеников.".