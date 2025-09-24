Офлайн-обучение в 30 км от РФ: где достраивают укрытие на Харьковщине (фото)

Уже вскоре появится новое укрытие в лицее в городе Дергачи, анонсировал глава ХОВА Олег Синегубов.

Он сообщил, что это современное защитное сооружение имеет площадь почти 1500 кв. м.

«Оно позволит более 1500 ученикам 1–11 классов учиться офлайн и в смешанном формате. Уроки будут организованы в две смены», — рассказал Синегубов.

Глава ХОВА уточнил, что сейчас здесь уже выполнили основные строительные работы.

Отметим, что Дергачи находятся в 30 км от России.

Напомним, ранее руководитель ОО «ХАЦ» Дмитрий Булах в интервью МГ «Объектив» выразил возмущение тем, что от идеи строить укрытие на территории дважды разрушенного лицея в Старом Салтове не отказались.

