Офлайн-навчання за 30 км від РФ: де добудовують укриття на Харківщині (фото)

Вже незабаром з’явиться нове укриття у ліцеї в місті Дергачі, анонсував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив, що ця сучасна захисна споруда має площу майже 1500 кв. м.

«Вона дасть змогу понад 1500 учням 1–11 класів навчатися офлайн та у змішаному форматі. Уроки буде організовано у дві зміни», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА уточнив, що наразі тут уже виконали основні будівельні роботи.

Зазначимо, що Дергачі розташовані за 30 км від Росії.

Нагадаємо, раніше керівник ГО «ХАЦ» Дмитро Булах в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив обурення тим, що від ідеї будувати укриття на території двічі зруйнованого ліцею в Старому Салтові не відмовилися.

Читайте також: Укриття на 275 школярів будують у селищі під Харковом