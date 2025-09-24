Офлайн-навчання за 30 км від РФ: де добудовують укриття на Харківщині (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Вже незабаром з’явиться нове укриття у ліцеї в місті Дергачі, анонсував голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він повідомив, що ця сучасна захисна споруда має площу майже 1500 кв. м.
«Вона дасть змогу понад 1500 учням 1–11 класів навчатися офлайн та у змішаному форматі. Уроки буде організовано у дві зміни», – розповів Синєгубов.
Голова ХОВА уточнив, що наразі тут уже виконали основні будівельні роботи.
Зазначимо, що Дергачі розташовані за 30 км від Росії.
Нагадаємо, раніше керівник ГО «ХАЦ» Дмитро Булах в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив обурення тим, що від ідеї будувати укриття на території двічі зруйнованого ліцею в Старому Салтові не відмовилися.
Читайте також: Укриття на 275 школярів будують у селищі під Харковом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Дергачі, ліцей, Олег Синегубов, укриття, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Офлайн-навчання за 30 км від РФ: де добудовують укриття на Харківщині (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2025 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже незабаром з’явиться нове укриття у ліцеї в місті Дергачі, анонсував голова ХОВА Олег Синєгубов.".