Укриття на 275 школярів будують у селищі під Харковом

Захисне укриття у селищі Високий облаштують підіймачами для доступу маломобільних людей, повідомляє ХОВА.

«Серед об’єктів, які зараз будуємо, – захисна споруда на території ліцею в селищі Високий. Це буде протирадіаційне укриття площею майже 1100 м₂, розраховане на 275 осіб. У ліцеї діти навчатимуться у дві зміни. Разом із викладачами та іншим персоналом тут щодня перебуватиме до 550 людей. Переконані: безпечна освіта є запорукою того, що наші діти матимуть майбутнє тут, на Харківщині», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Принциповий момент – інклюзивність простору. Укриття буде облаштовано підйомниками та всіма іншими засобами, необхідними для доступу маломобільних людей, додав начальник Харківської ОВА.