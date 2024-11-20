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Двоє поранених на Харківщині – росіяни ударили РСЗВ і дронами

Події 19:08   20.11.2024
Оксана Якушко
Двоє поранених на Харківщині – росіяни ударили РСЗВ і дронами Фото: ukrinform.ua

Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий і Високий, повідомила Харківська обласна прокуратура.

20 листопада об 11:40 окупанти обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. 64-річний чоловік поранений. Попередньо, росіяни били з РСЗВ.

Близько 15:00 вони атакували безпілотником селище Високий Харківського району. 63-річна жінка поранена. Пошкоджена нежитлова будівля.

Також близько 15:00 під ворожим артилерійським ударом було село Борщова Харківського району. Пошкоджений житловий будинок. Без постраждалих.

Читайте також: Обстріли стали хаотичнішими, за день двоє поранених. Канашевич про Куп’янськ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 19:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий і Високий, повідомила Харківська обласна прокуратура.".