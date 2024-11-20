Двоє поранених на Харківщині – росіяни ударили РСЗВ і дронами
Фото: ukrinform.ua
Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий і Високий, повідомила Харківська обласна прокуратура.
20 листопада об 11:40 окупанти обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. 64-річний чоловік поранений. Попередньо, росіяни били з РСЗВ.
Близько 15:00 вони атакували безпілотником селище Високий Харківського району. 63-річна жінка поранена. Пошкоджена нежитлова будівля.
Також близько 15:00 під ворожим артилерійським ударом було село Борщова Харківського району. Пошкоджений житловий будинок. Без постраждалих.
Читайте також: Обстріли стали хаотичнішими, за день двоє поранених. Канашевич про Куп’янськ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Высокий, дрон, Купянск-Узловой, поранені, рсзо, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє поранених на Харківщині – росіяни ударили РСЗВ і дронами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 19:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий і Високий, повідомила Харківська обласна прокуратура.".