Live
  • Пт 22.08.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Масштабні пожежі гасять біля Циркунів і Високого під Харковом (фото)

Події 19:59   22.08.2025
Олена Нагорна
Масштабні пожежі гасять біля Циркунів і Високого під Харковом (фото)

Ліквідація двох масштабних пожеж в екосистемах біля села Циркуни та селища Високий тривають.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, загоряння виникли сьогодні, 22 серпня. На відкритих просторах зайнялися суха трава та чагарники. Біля Циркунів вогонь охопив 10 гектарів, поблизу Високого – 4 гектари.

До ліквідації загорянь залучений особовий склад ДСНС, а також добровільної пожежної команди Циркунівської громади. Обидві пожежі локалізовані. 

Надзвичайники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі та сільськогосподарських угіддях.

Пожежі в екосистемах

Пожежі в екосистемах

Пожежі в екосистемах

Читайте також: Намагався загасити пожежу: чоловік на Харківщині отримав опіки (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У свята харків’ян додатково оповіщатимуть про загрози – Терехов (відео)
У свята харків’ян додатково оповіщатимуть про загрози – Терехов (відео)
22.08.2025, 20:26
«Верхівка айсберга»: питання виживання міста на Харківщині підняли в Раді 📹
«Верхівка айсберга»: питання виживання міста на Харківщині підняли в Раді 📹
22.08.2025, 19:36
Масштабні пожежі гасять біля Циркунів і Високого під Харковом (фото)
Масштабні пожежі гасять біля Циркунів і Високого під Харковом (фото)
22.08.2025, 19:59
Новий пам’ятник «50-й паралелі» відкрили в Харкові напередодні Дня міста 📷
Новий пам’ятник «50-й паралелі» відкрили в Харкові напередодні Дня міста 📷
22.08.2025, 18:51
Середземноморський циклон Lukas прийде у Харків на День міста: прогноз погоди
Середземноморський циклон Lukas прийде у Харків на День міста: прогноз погоди
22.08.2025, 18:09
Новини Харкова — головне за 22 серпня: “почесні”, поліція готова до свят
Новини Харкова — головне за 22 серпня: “почесні”, поліція готова до свят
22.08.2025, 19:01

Новини за темою:

09:00
По передмістю Харкова прилетів “Іскандер” – Синєгубов про наслідки
14:43
Купу порушень знайшли на цвинтарях під Харковом: просять поки не ховати людей
19:08
Двоє поранених на Харківщині – росіяни ударили РСЗВ і дронами
19:54
Вибух, який чули в Харкові: ракета прилетіла у Високий, поранена жінка (фото)
20:26
За кордон – за $1,5 і 4,5 тис. У Харкові судитимуть помічника ухилянтів

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Масштабні пожежі гасять біля Циркунів і Високого під Харковом (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 19:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліквідація двох масштабних пожеж в екосистемах біля села Циркуни та селища Високий тривають.".