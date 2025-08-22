Масштабні пожежі гасять біля Циркунів і Високого під Харковом (фото)
Ліквідація двох масштабних пожеж в екосистемах біля села Циркуни та селища Високий тривають.
Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, загоряння виникли сьогодні, 22 серпня. На відкритих просторах зайнялися суха трава та чагарники. Біля Циркунів вогонь охопив 10 гектарів, поблизу Високого – 4 гектари.
До ліквідації загорянь залучений особовий склад ДСНС, а також добровільної пожежної команди Циркунівської громади. Обидві пожежі локалізовані.
Надзвичайники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі та сільськогосподарських угіддях.
