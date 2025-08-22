Масштабные пожары тушат возле Циркунов и Высокого под Харьковом (фото)
Ликвидация двух масштабных пожаров в экосистемах возле села Циркуны и поселка Высокий продолжается.
Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорания возникли сегодня, 22 августа. На открытых пространствах загорелись сухая трава и кустарники. Возле Циркунов огонь охватил 10 гектаров, вблизи Высокого — 4 гектара.
К ликвидации возгораний привлечен личный состав ГСЧС, а также добровольная пожарная команда Циркуновской громады. Оба пожара локализованы.
Чрезвычайники призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе и сельскохозяйственных угодьях.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Высокий, ГСЧС, новости Харькова, пожары, циркуны;
- • Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 19:59;
