Масштабные пожары тушат возле Циркунов и Высокого под Харьковом (фото)

Ликвидация двух масштабных пожаров в экосистемах возле села Циркуны и поселка Высокий продолжается.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорания возникли сегодня, 22 августа. На открытых пространствах загорелись сухая трава и кустарники. Возле Циркунов огонь охватил 10 гектаров, вблизи Высокого — 4 гектара.

К ликвидации возгораний привлечен личный состав ГСЧС, а также добровольная пожарная команда Циркуновской громады. Оба пожара локализованы.

Чрезвычайники призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе и сельскохозяйственных угодьях.