Пытался потушить пожар: мужчина на Харьковщине получил ожоги (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Сообщение о возгорании на территории дачного участка в селе Должик Золочевской громады спасатели получили 22 августа в 10:53, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Установлено, что из-за короткого замыкания электрической сети загорелось хозяйственное здание на площади 24 м кв.
Спасатели говорят: быстро потушили огонь, а медики оказали помощь пострадавшему от пожара мужчине 1952 года рождения.
«Пытаясь самостоятельно потушить пламя, он получил ожоги спины. Сейчас пострадавший госпитализирован», — отметили в ГСЧС.
На месте работали 13 спасателей и три единицы техники.
Читайте также: ГСЧС: горело в лесах и на территории предприятий – как прошли сутки в регионе
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, ожоги, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пытался потушить пожар: мужчина на Харьковщине получил ожоги (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о возгорании на территории дачного участка в селе Должик Золочевской громады спасатели получили 22 августа в 10:53, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".