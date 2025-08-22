Live
Пытался потушить пожар: мужчина на Харьковщине получил ожоги (фото)

Происшествия 14:44   22.08.2025
Виктория Яковенко
Пытался потушить пожар: мужчина на Харьковщине получил ожоги (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сообщение о возгорании на территории дачного участка в селе Должик Золочевской громады спасатели получили 22 августа в 10:53, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Установлено, что из-за короткого замыкания электрической сети загорелось хозяйственное здание на площади 24 м кв.

Спасатели говорят: быстро потушили огонь, а медики оказали помощь пострадавшему от пожара мужчине 1952 года рождения.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

«Пытаясь самостоятельно потушить пламя, он получил ожоги спины. Сейчас пострадавший госпитализирован», — отметили в ГСЧС.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На месте работали 13 спасателей и три единицы техники.

Автор: Виктория Яковенко

Автор: Виктория Яковенко
