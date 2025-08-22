Намагався загасити пожежу: чоловік на Харківщині отримав опіки (фото)

Повідомлення про загоряння на території дачної ділянки у селі Довжик Золочівської громади рятувальники отримали 22 серпня о 10:53, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Встановлено, що через коротке замкнення електричної мережі загорілась господарча споруда на площі 24 м кв.

Рятувальники кажуть: швидко приборкали вогонь, а медики надали допомогу постраждалому від пожежі чоловіку 1952 року народження.

«Намагаючись самостійно загасити полум’я, він отримав опіки спини. Наразі постраждалий госпіталізований», – зазначили у ДСНС.

На місці працювали 13 рятувальників та три одиниці техніки.