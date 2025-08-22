Live
Намагався загасити пожежу: чоловік на Харківщині отримав опіки (фото)

Події 14:44   22.08.2025
Вікторія Яковенко
Намагався загасити пожежу: чоловік на Харківщині отримав опіки (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про загоряння на території дачної ділянки у селі Довжик Золочівської громади рятувальники отримали 22 серпня о 10:53, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Встановлено, що через коротке замкнення електричної мережі загорілась господарча споруда на площі 24 м кв.

Рятувальники кажуть: швидко приборкали вогонь, а медики надали допомогу постраждалому від пожежі чоловіку 1952 року народження.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

«Намагаючись самостійно загасити полум’я, він отримав опіки спини. Наразі постраждалий госпіталізований», – зазначили у ДСНС.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На місці працювали 13 рятувальників та три одиниці техніки.

Читайте також: ДСНС: горіло в лісах та на території підприємств – як минула доба в регіоні

Автор: Вікторія Яковенко
