ДСНС: горіло в лісах та на території підприємств – як минула доба в регіоні
На Харківщині протягом доби було 36 загорянь, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Через російські обстріли п’ять пожеж виникли у Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах області.
“Три з цих пожеж зафіксовані у природних екосистемах, зокрема один у лісовому масиві на території Борівського лісництва поблизу селища Борова Ізюмського району”, – передають у ДСНС.
Також, повідомили рятувальники, вночі виникли пожежі у Малинівці Чугуївського району. Там горіли два непрацюючі підприємства внаслідок ворожої атаки. Загиблих та поранених через удари немає.
Ви читали новину: «ДСНС: горіло в лісах та на території підприємств – як минула доба в регіоні»
Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 08:35
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна