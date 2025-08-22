Live
ДСНС: горіло в лісах та на території підприємств – як минула доба в регіоні

Події 08:35   22.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині протягом доби було 36 загорянь, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через російські обстріли п’ять пожеж виникли у Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах області.

“Три з цих пожеж зафіксовані у природних екосистемах, зокрема один у лісовому масиві на території Борівського лісництва поблизу селища Борова Ізюмського району”, – передають у ДСНС.

Також, повідомили рятувальники, вночі виникли пожежі у Малинівці Чугуївського району. Там горіли два непрацюючі підприємства внаслідок ворожої атаки. Загиблих та поранених через удари немає.

Читайте також: Небезпечна погода буде у Харкові та області у п’ятницю: чого очікувати

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
