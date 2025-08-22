ГСЧС: горело в лесах и на территории предприятий – как прошли сутки в регионе
На Харьковщине в течение суток было 36 возгораний, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из-за российских обстрелов пять пожаров возникли в Богодуховском, Чугуевском и Изюмском районах области.
«Три из этих пожаров зафиксированы в природных экосистемах, в том числе один в лесном массиве на территории Боровского лесничества вблизи поселка Боровая Изюмского района», – передают в ГСЧС.
Также, сообщили спасатели, ночью возникли пожары в Малиновке Чугуевского района. Там горели два неработающих предприятия в результате вражеской атаки. Погибших и раненых из-за ударов нет.
