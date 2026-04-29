Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля

Оригинально 23:15   29.04.2026
Оксана Якушко
Налет «шахедов» на Харьков и полет BMW на бешеной скорости – итоги 29 апреля

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 29 апреля.

Ночной налет «шахедов» на Харьков

Сутки дронового хаоса в Харьковской области. По Харькову и районам ударили десятки беспилотников. В городе налет продолжался несколько часов ночью. По данным мэра Игоря Терехова, сначала «прилетело» по объектам инфраструктуры в Немышлянском и Основянском районах. После полуночи под ударом были локации в четырех районах. Больше всего досталось Немышлянскому – там российская «Герань» попала посреди частного сектора. Ранение получил пожилой мужчина, у женщины – острая реакция на стресс. В Основянском попадание было по парковке строительного гипермаркета – поврежден садовый центр, автобусы и автомобили. По подсчетам городского совета, всего в городе разные разрушения по меньшей мере 30 зданий. В основном досталось окнам и кровлям. В течение дня значительная часть последствий была устранена. Однако на этом россияне не остановились и утром еще попали «молнией» по территории АЗС. Обошлось без пострадавших.

Раненые в Котлярах и на Барвинковщине

Страдала в течение суток и Харьковская область. Одновременно с ночной атакой на Харьков «шахеды» ударили по близкому пригороду – селу Котляры. Взрывные ранения получили двое мужчин. Еще у четырех человек – женщин и мужчины – острая реакция на стресс. Такие данные привела Харьковская областная прокуратура. Днем оккупанты попали ракетой по Чугуеву. Удар был по территории промышленного объекта, в окрестных домах вылетели окна, пострадала пожилая женщина. Еще семеро человек получили ранения в результате атаки БпЛА по Барвинковской громаде, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Досталось жителям села Петровка. В течение дня воздушная тревога в Харькове была почти непрерывной. И в момент, когда мы готовили этот выпуск, Воздушные силы сообщали о движении очередных беспилотников в сторону города.

BMW летел по Харькову 162 км/ч

Копы обнаружили водителя, который слишком много себе позволил на улице Полтавский Шлях. Показатели скорости зафиксировали TruCam, отметила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины. Гонщика полицейские все же остановили и вынесли постановление.

Харьков засаживают липами

В Харькове высаживают деревья. О работах в двух локациях рядом с водоемами сообщили коммунальщики и пресс-служба мэрии. На Лопанской набережной озеленяют сквер. Возле флагштока высадили пять взрослых лип, а напротив – кусты калины. В Основянском лугопарке также появились липы: высадили первые десять деревьев из запланированной будущей аллеи.

Клаус поселился в экопарке

Новоселье в харьковском экопарке. Из Днепра в Харьковскую область прибыл мини-пиг Клаус. Сотрудники опубликовали первое видео с поселенцем. В пресс-службе экопарка отметили: Клаус внимательно следит за порядком и держит все под контролем. Однако при общении с людьми выходит из образа босса: с удовольствием знакомится и общается с гостями.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 23:15;

