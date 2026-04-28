Погибшие в Чугуеве и взорвавший гранату в Харькове — итоги 28 апреля
Двух пожилых мужчин убили россияне в Чугуеве. Полиция задержала подозреваемого в подрыве гранаты возле супермаркета на Тракторостроителей в Харькове. Руководителя государственного лесхоза задержали на Харьковщине СБУ и Нацполиция. О кибербуллинге учителей заявили в Слобожанском лицее №1. Лисят в коробке нашли энергетики в Васищево. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 28 апреля.
Двоих пожилых мужчин убили россияне в Чугуеве
Сегодня утром город атаковал БпЛА типа «V2U». Он упал рядом с частными домами. Через несколько минут было еще одно попадание – в другой части города. В ГУ Нацполиции сообщили: погибли местные жители 70 и 75 лет. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: еще один человек ранен и находится в больнице.
Взрыв возле супермаркета на Тракторостроителей в Харькове — задержали подозреваемого
Полиция сообщила, что задержала 32-летнего мужчину по подозрению в хулиганстве. В ГУНП отметили: взрыв прогремел вечером 26 апреля возле магазина на проспекте Тракторостроителей. На месте обнаружили элементы подрывателя ручной гранаты. Никто не пострадал, но повреждены стеклянные двери. Вероятного подрывника поймали уже через два часа. Если его хулиганство докажут, гражданин может сесть на срок от трех до семи лет.
Руководителя государственного лесхоза задержали на Харьковщине СБУ и Нацполиция
Подозревают, что он незаконно зарабатывал дополнительно по 100 тыс. грн в месяц. По версии следствия, схема была такова. Лесничий требовал с заказчиков по 150 грн дополнительно за каждый складометр древесины. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: в случае отказа от платы руководитель угрожал блокировать оформление документов и создавать препятствия в отпуске продукции. Лично в руки деньги фигурант не брал. Использовал тайник на территории предприятия. Также избегал прямых формулировок в разговорах по телефону. Но конспирация не помогла. Сначала следователи задокументировали, как он получал 80 тыс. грн. А сотрудники СБУ задержали деятеля сразу после получения им еще 50 тысяч. Во время обыска в его авто обнаружили черновые записи и около 3,3 млн грн наличных.
О кибербуллинге учителей заявила директор Слобожанского лицея №1 Татьяна Васильева
Причиной стал новый тренд в TikTok. Ученики публикуют видео с оскорбительными и порой нецензурными комментариями в адрес учителей. Васильева объяснила: с подобным коллектив лицея столкнулся уже во второй раз. В первый раз с учеником просто провели беседу, объяснив, что его действия – не шутка, а правонарушение. Но во второй раз директор уже обратилась с заявлением в полицию и в Facebook публично предупредила родителей об ответственности за действия их детей.
Лисят в коробке нашли энергетики в Васищево
Пушистую малышню кто-то подбросил на территорию предприятия. Центр обращения с животными сообщил: свою находку к ним привезли сотрудники облэнерго. Однако в центре заботятся только о домашних животных. Впрочем, на произвол малышей не бросили: их передали реабилитационному центру «Акела». Так что за лисятами уже присматривают специалисты.
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 23:00;