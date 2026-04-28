Взрыв около супермаркета в Харькове: полиция нашла вероятного хулигана

Происшествия 11:42   28.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрыв в Харькове прогремел вечером 26 апреля возле супермаркета на проспекте Тракторостроителей, напомнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По приезду на месте происшествия копы обнаружили запал от гранаты. Уже через два часа правоохранители задержали вероятного правонарушителя – 32-летнего мужчину.

«По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», – пишут копы.

Его задержали и готовятся избрать меру пресечения. Если вину мужчины докажут – он может «сесть» на семь лет.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что возле супермаркета в Харькове взорвали гранату. Около 19:15 26 апреля возле магазина по проспекту Тракторостроителей в Харькове прогремел взрыв. На месте правоохранители нашли запал от гранаты. Эксперты устанавливают тип взрывного устройства, писали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала повреждения стеклянных дверей на входе в подвальное помещение супермаркета. Пострадавших нет. Информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

