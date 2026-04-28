«Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)

Общество 13:37   28.04.2026
Виктория Яковенко
Сегодня, 28 апреля, утром в КП «Центр обращения с животными» привезли маленьких лисят.

«Работники облэнерго нашли их в коробке. Малышей просто подбросили на территорию предприятия в Васищево», — рассказали в приюте.

Там отметили: несмотря на то, что их КП занимается только домашними животными, лисят не оставили без помощи.

«Поэтому приняли малышей и передали в ОО «Реабилитационный центр «Акела», где ими уже занимаются специалисты», — рассказали в Центре.

Фото: КП «Центр обращения с животными»
Фото: КП «Центр обращения с животными»

Напомним, пес Боцман, которого спали на пожаре в Харькове, теперь итальянец. Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новобаварском районе. Это произошло в конце марта. А потом его приютила семья из Италии. Фото с новой жизни пушистого погорельца опубликовал Центр обращения с животными.

