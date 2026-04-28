«Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)
Фото: КП «Центр обращения с животными»
Сегодня, 28 апреля, утром в КП «Центр обращения с животными» привезли маленьких лисят.
«Работники облэнерго нашли их в коробке. Малышей просто подбросили на территорию предприятия в Васищево», — рассказали в приюте.
Там отметили: несмотря на то, что их КП занимается только домашними животными, лисят не оставили без помощи.
«Поэтому приняли малышей и передали в ОО «Реабилитационный центр «Акела», где ими уже занимаются специалисты», — рассказали в Центре.
Напомним, пес Боцман, которого спали на пожаре в Харькове, теперь итальянец. Спасатели вытащили собаку из горящего дома в Новобаварском районе. Это произошло в конце марта. А потом его приютила семья из Италии. Фото с новой жизни пушистого погорельца опубликовал Центр обращения с животными.
Популярно
- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, КП «Центр обращения с животными», облэнерго, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 13:37;