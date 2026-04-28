«Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)

Сегодня, 28 апреля, утром в КП «Центр обращения с животными» привезли маленьких лисят.

«Работники облэнерго нашли их в коробке. Малышей просто подбросили на территорию предприятия в Васищево», — рассказали в приюте.

Там отметили: несмотря на то, что их КП занимается только домашними животными, лисят не оставили без помощи.

«Поэтому приняли малышей и передали в ОО «Реабилитационный центр «Акела», где ими уже занимаются специалисты», — рассказали в Центре.

