“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)

Суспільство 13:37   28.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: КП "Центр поводження з тваринами"

Сьогодні, 28 квітня, вранці до КП “Центр поводження з тваринами” привезли маленьких лисенят.

“Працівники обленерго знайшли їх у коробці. Малечу просто підкинули на територію підприємства у Васищеве”, – розповіли у притулку.

Там зазначили: попри те, що їхнє КП займається тільки домашніми тваринами, лисенят не залишили без допомоги.

“Тому прийняли малюків та передали до ГО “Реабілітаційний центр “Акєла”, де ними вже займаються фахівці”, – розповіли у Центрі.

лисят подбросили на Харьковщине
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”
лисят подбросили на Харьковщине
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

Нагадаємо, пес Боцман, якого врятували на пожежі в Харкові, тепер італієць. Рятувальники витягнули собаку з будинку, що палав у Новобаварському районі. Це сталося наприкінці березня. А згодом його прихистила родина з Італії. Фото з нового життя пухнастого погорільця опублікував Центр поводження з тваринами.

Читайте також: Про кібербулінг вчителів заявила директорка ліцею на Харківщині: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)
У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)
28.04.2026, 14:19
“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)
“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)
28.04.2026, 13:37
Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 травня: що відомо
Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 травня: що відомо
28.04.2026, 13:14
Бригада «АХІЛЛЕС» знищила рідкісну радіолокаціонну станцію біля Бєлгорода
Бригада «АХІЛЛЕС» знищила рідкісну радіолокаціонну станцію біля Бєлгорода
27.04.2026, 21:30
Про кібербулінг вчителів заявила директорка ліцею на Харківщині: подробиці
Про кібербулінг вчителів заявила директорка ліцею на Харківщині: подробиці
28.04.2026, 12:31
Новини Харкова — головне 28 квітня: загиблі у Чугуєві, кібербулінг вчителів
Новини Харкова — головне 28 квітня: загиблі у Чугуєві, кібербулінг вчителів
28.04.2026, 14:23

Новини за темою:

07.04.2026
Летіли не один км: тварин на Харківщині врятували за допомогою БпЛА (відео)
10.03.2026
Напади тварин на жителів Харківщини: відома статистика з початку року
06.02.2026
Добро сильніше за страх: копи нагодували чотирилапих жителів Вовчанщини
04.02.2026
“Теплі та нагодовані”: як переживають морози тварини в екопарку
23.01.2026
«Пункти незламності» для котів і птахів облаштовують у Харкові через морози 📹


  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 13:37;

