“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)

Сьогодні, 28 квітня, вранці до КП “Центр поводження з тваринами” привезли маленьких лисенят.

“Працівники обленерго знайшли їх у коробці. Малечу просто підкинули на територію підприємства у Васищеве”, – розповіли у притулку.

Там зазначили: попри те, що їхнє КП займається тільки домашніми тваринами, лисенят не залишили без допомоги.

“Тому прийняли малюків та передали до ГО “Реабілітаційний центр “Акєла”, де ними вже займаються фахівці”, – розповіли у Центрі.

