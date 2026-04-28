“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)
Сьогодні, 28 квітня, вранці до КП “Центр поводження з тваринами” привезли маленьких лисенят.
“Працівники обленерго знайшли їх у коробці. Малечу просто підкинули на територію підприємства у Васищеве”, – розповіли у притулку.
Там зазначили: попри те, що їхнє КП займається тільки домашніми тваринами, лисенят не залишили без допомоги.
“Тому прийняли малюків та передали до ГО “Реабілітаційний центр “Акєла”, де ними вже займаються фахівці”, – розповіли у Центрі.
Нагадаємо, пес Боцман, якого врятували на пожежі в Харкові, тепер італієць. Рятувальники витягнули собаку з будинку, що палав у Новобаварському районі. Це сталося наприкінці березня. А згодом його прихистила родина з Італії. Фото з нового життя пухнастого погорільця опублікував Центр поводження з тваринами.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: животні, КП «Центр обращения с животными», обленерго, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 13:37;