В поселке на Харьковщине — карантин: бездомный кот напал на людей
Случай бешенства зафиксировали в поселке Кегичевка. Инфекцию обнаружили у бездомного кота.
Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, житель поселка рассказал, что его и сына поцарапал бездомный кот, которого они подкармливали неподалеку от своего дома. По словам мужчины, накануне животное появилось укушенным, в подавленном состоянии и отказывалось от еды. С 21 апреля мужчина вместе со своей знакомой, которую четырехлапый также поцарапал, пытались оказывать животному ветеринарную помощь на дому, однако вечером 23 апреля кот погиб.
Экспертиза подтвердила у него бешенство. Так что в поселке ввели карантин.
«Предостерегаем! В случае обнаружения у животного признаков заболевания, травмирования или необычного поведения необходимо сразу обращаться к специалистам ветеринарной медицины и не заниматься самолечением, поскольку это может представлять угрозу как животному, так и людям», — обратились специалисты.
Читайте также: «Настоящий биг босс» появился в экопарке под Харьковом: кто приехал из Днепра
Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, кот, харьковщина;
Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 15:24;