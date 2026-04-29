В поселке на Харьковщине — карантин: бездомный кот напал на людей

Случай бешенства зафиксировали в поселке Кегичевка. Инфекцию обнаружили у бездомного кота.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, житель поселка рассказал, что его и сына поцарапал бездомный кот, которого они подкармливали неподалеку от своего дома. По словам мужчины, накануне животное появилось укушенным, в подавленном состоянии и отказывалось от еды. С 21 апреля мужчина вместе со своей знакомой, которую четырехлапый также поцарапал, пытались оказывать животному ветеринарную помощь на дому, однако вечером 23 апреля кот погиб.

Экспертиза подтвердила у него бешенство. Так что в поселке ввели карантин.

«Предостерегаем! В случае обнаружения у животного признаков заболевания, травмирования или необычного поведения необходимо сразу обращаться к специалистам ветеринарной медицины и не заниматься самолечением, поскольку это может представлять угрозу как животному, так и людям», — обратились специалисты.