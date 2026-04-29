Водитель в Харькове гнал более 160 км/ч: нарушение зафиксировал TruCam

На улице Полтавский Шлях правоохранители с помощью прибора TruCam обнаружили водителя, существенно превысившего скорость.

По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, водитель BMW двигался со скоростью 162 км/ч, чем превысил установленное ограничение на 112 км/ч. Мужчину остановили, в отношении него вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч).

Правоохранители напоминают: в населенных пунктах разрешенная скорость движения составляет до 50 км/ч, если другое не предусмотрено дорожными знаками.

«Соблюдение скоростного режима – это не формальность, а вопросы безопасности вашей жизни и окружающих», — подчеркнули патрульные.

Отметим, за прошлые выходные в Харьковской области копы обнаружили 46 водителей с признаками опьянения, также на дорогах региона зафиксировали 230 нарушений ПДД.