Водитель в Харькове гнал более 160 км/ч: нарушение зафиксировал TruCam
На улице Полтавский Шлях правоохранители с помощью прибора TruCam обнаружили водителя, существенно превысившего скорость.
По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, водитель BMW двигался со скоростью 162 км/ч, чем превысил установленное ограничение на 112 км/ч. Мужчину остановили, в отношении него вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч).
Правоохранители напоминают: в населенных пунктах разрешенная скорость движения составляет до 50 км/ч, если другое не предусмотрено дорожными знаками.
«Соблюдение скоростного режима – это не формальность, а вопросы безопасности вашей жизни и окружающих», — подчеркнули патрульные.
Отметим, за прошлые выходные в Харьковской области копы обнаружили 46 водителей с признаками опьянения, также на дорогах региона зафиксировали 230 нарушений ПДД.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: TruCAM, новости Харькова, патрульна поліція, скорость;
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 14:46;