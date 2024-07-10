TruCAM станет больше: где вас снимают на Харьковщине и в Украине

Патрульная полиция Украины сообщила об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых будут измерять скорость движения.

В список участков на украинских трассах, где будут измерять скорость, добавили 17 новых. На Харьковщине изменений нет. Скорость по-прежнему фиксируют на следующих участках дорог.

«В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской используются на отдельных участках автомобильных дорог», — пояснили в Патрульной полиции Украины.

Изменения в перечне участков дорог, где фиксируют скорость, следующие:

✅ добавили 17 новых участков;

✅ внесли изменения в три участка;

✅ удалили из перечня один участок;

✅ приостановили работу на 54 участках.

«Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог», — отметила пресс-служба Патрульной полиции.

Обновленный перечень участков дорог, где нужно притормозить, выглядит так. Новые участки обозначены красным, те, где наблюдение приостановили, — желтым.