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TruCAM станет больше: где вас снимают на Харьковщине и в Украине

Общество 10:47   10.07.2024
Оксана Горун
TruCAM станет больше: где вас снимают на Харьковщине и в Украине

Патрульная полиция Украины сообщила об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых будут измерять скорость движения.

В список участков на украинских трассах, где будут измерять скорость, добавили 17 новых. На Харьковщине изменений нет. Скорость по-прежнему фиксируют на следующих участках дорог.

Список участков дорог с TruCAM в Харьковской области

«В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской используются на отдельных участках автомобильных дорог», — пояснили в Патрульной полиции Украины.

Изменения в перечне участков дорог, где фиксируют скорость, следующие:

✅ добавили 17 новых участков;
✅ внесли изменения в три участка;
✅ удалили из перечня один участок;
✅ приостановили работу на 54 участках.

«Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог», — отметила пресс-служба Патрульной полиции.

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Обновленный перечень участков дорог, где нужно притормозить, выглядит так. Новые участки обозначены красным, те, где наблюдение приостановили, — желтым.

Список участков дорог с TruCAM

Список участков дорог с TruCAM 2

Список участков дорог с TruCAM 3

Список участков дорог с TruCAM 4

Список участков дорог с TruCAM 5

Список участков дорог с TruCAM 6

 

Список участков дорог с TruCAM 7

Список участков дорог с TruCAM 8

Список участков дорог с TruCAM 9

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 10:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Украины сообщила об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых будут измерять скорость движения".