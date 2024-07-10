TruCAM станет больше: где вас снимают на Харьковщине и в Украине
Патрульная полиция Украины сообщила об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых будут измерять скорость движения.
В список участков на украинских трассах, где будут измерять скорость, добавили 17 новых. На Харьковщине изменений нет. Скорость по-прежнему фиксируют на следующих участках дорог.
«В регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской используются на отдельных участках автомобильных дорог», — пояснили в Патрульной полиции Украины.
Изменения в перечне участков дорог, где фиксируют скорость, следующие:
✅ добавили 17 новых участков;
✅ внесли изменения в три участка;
✅ удалили из перечня один участок;
✅ приостановили работу на 54 участках.
«Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет производиться на 295 участках автомобильных дорог», — отметила пресс-служба Патрульной полиции.
Обновленный перечень участков дорог, где нужно притормозить, выглядит так. Новые участки обозначены красным, те, где наблюдение приостановили, — желтым.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: TruCAM, дороги, патрульная полиция, скорость;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Украины сообщила об увеличении количества приборов TruCAM и участков, на которых будут измерять скорость движения".