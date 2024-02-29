На харьковские дороги возвращаются приборы TruCam: где будут измерять скорость
На дорогах Харькова и области с 29 февраля патрульные возобновят контроль соблюдения водителями скоростного режима с помощью приборов TruCam.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, цель – снижение аварийности на дорогах. Ведь из-за превышения скорости в прошлом году в регионе зафиксировали 952 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 164 человека, 1152 — травмировались.
В Харькове радары будут работать на дорогах:
🔹Харьковское шоссе,
🔹проспект Гагарина,
🔹проспект Героев Харькова,
🔹улица Полтавский Шлях,
🔹проспект Льва Ландау,
🔹проспект Науки,
🔹улица Героев Труда.
В области на трассах:
🔹М-03 Киев-Харьков-Довжанский,
🔹М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.
Патрульные напомнили, что за превышение скорости движения более чем на 20 км/ч – штраф 340 грн, более 50 км/ч – 1700 грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: TruCAM, дороги, ДТП, патрульні, патрульные, полиция, радары, скорость, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На дорогах Харькова и области с 29 февраля патрульные возобновят контроль соблюдения водителями скоростного режима с помощью приборов TruCam.".