На харьковские дороги возвращаются приборы TruCam: где будут измерять скорость

На дорогах Харькова и области с 29 февраля патрульные возобновят контроль соблюдения водителями скоростного режима с помощью приборов TruCam.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, цель – снижение аварийности на дорогах. Ведь из-за превышения скорости в прошлом году в регионе зафиксировали 952 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 164 человека, 1152 — травмировались.

В Харькове радары будут работать на дорогах:

🔹Харьковское шоссе,

🔹проспект Гагарина,

🔹проспект Героев Харькова,

🔹улица Полтавский Шлях,

🔹проспект Льва Ландау,

🔹проспект Науки,

🔹улица Героев Труда.

В области на трассах:

🔹М-03 Киев-Харьков-Довжанский,

🔹М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Патрульные напомнили, что за превышение скорости движения более чем на 20 км/ч – штраф 340 грн, более 50 км/ч – 1700 грн.