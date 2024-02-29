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На харьковские дороги возвращаются приборы TruCam: где будут измерять скорость

Общество 11:10   29.02.2024
Виктория Яковенко
На харьковские дороги возвращаются приборы TruCam: где будут измерять скорость Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

На дорогах Харькова и области с 29 февраля патрульные возобновят контроль соблюдения водителями скоростного режима с помощью приборов TruCam.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, цель – снижение аварийности на дорогах. Ведь из-за превышения скорости в прошлом году в регионе зафиксировали 952 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 164 человека, 1152 — травмировались.

В Харькове радары будут работать на дорогах:

🔹Харьковское шоссе,

🔹проспект Гагарина,

🔹проспект Героев Харькова,

🔹улица Полтавский Шлях,

🔹проспект Льва Ландау,

🔹проспект Науки,

🔹улица Героев Труда.

В области на трассах:

🔹М-03 Киев-Харьков-Довжанский,

🔹М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Патрульные напомнили, что за превышение скорости движения более чем на 20 км/ч – штраф 340 грн, более 50 км/ч – 1700 грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На дорогах Харькова и области с 29 февраля патрульные возобновят контроль соблюдения водителями скоростного режима с помощью приборов TruCam.".