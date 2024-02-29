На харківські дороги повертаються прилади TruCam: де вимірюватимуть швидкість
На дорогах Харкова і області з 29 лютого патрульні поновлять контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму за допомогою приладів TruCam.
Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, мета – зниження аварійності на дорогах. Адже через перевищення швидкості торік в регіоні зафіксували 952 ДТП з потерпілими, в яких загинули 164 людини, 1152 – травмувалися.
Зокрема у Харкові радари працюватимуть на дорогах:
🔹Харківське шосе,
🔹проспект Гагаріна,
🔹проспект Героїв Харкова,
🔹вулиця Полтавський Шлях,
🔹проспект Льва Ландау,
🔹проспект Науки,
🔹вулиця Героїв Праці.
В області на трасах:
🔹М-03 Київ-Харків-Довжанський,
🔹М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.
Патрульні нагадали, що за перевищення швидкості руху більше як на 20 км/год – штраф 340 грн, понад 50 км/год – 1700 грн.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: TruCAM, дороги, ДТП, патрульні, поліція, радары, скорость, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дорогах Харкова і області з 29 лютого патрульні поновлять контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму за допомогою приладів TruCam.".