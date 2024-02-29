На харківські дороги повертаються прилади TruCam: де вимірюватимуть швидкість

На дорогах Харкова і області з 29 лютого патрульні поновлять контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму за допомогою приладів TruCam.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, мета – зниження аварійності на дорогах. Адже через перевищення швидкості торік в регіоні зафіксували 952 ДТП з потерпілими, в яких загинули 164 людини, 1152 – травмувалися.

Зокрема у Харкові радари працюватимуть на дорогах:

🔹Харківське шосе,

🔹проспект Гагаріна,

🔹проспект Героїв Харкова,

🔹вулиця Полтавський Шлях,

🔹проспект Льва Ландау,

🔹проспект Науки,

🔹вулиця Героїв Праці.

В області на трасах:

🔹М-03 Київ-Харків-Довжанський,

🔹М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта.

Патрульні нагадали, що за перевищення швидкості руху більше як на 20 км/год – штраф 340 грн, понад 50 км/год – 1700 грн.