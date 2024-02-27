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П’яний водій у Харкові вночі тікав від копів, порушив ПДР і скоїв ДТП (фото)

Події 12:09   27.02.2024
Вікторія Яковенко
П’яний водій у Харкові вночі тікав від копів, порушив ПДР і скоїв ДТП (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

26 лютого вночі до патрульних звернувся небайдужий чоловік і повідомив про водія автомобіля Opel, який, ймовірно, був у стані алкогольного сп’яніння.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, порушника виявили на вулиці Дружби Народів. Поліцейські увімкнули спеціальні звукові та світлові сигнали, щоб зупинити чоловіка.

Однак, вимогу про зупинку водій проігнорував і прискорив рух. Тож копи почали переслідувати авто.

«Під час руху водій грубо порушував ПДР та створював своїми діями небезпеку для учасників руху. Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на нерухому перешкоду, в результаті чого допустив перекидання транспортного засобу та наїзд на будівлю», – додали патрульні.

Поліцейські провели огляд на стан сп’яніння водія за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,84 проміле, що в понад 14 разів перевищувало норму.

Патрульні склали на порушника адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.2 ст.130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) та адміністративну постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. Матеріали передадуть до суду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 лютого вночі до патрульних звернувся небайдужий чоловік і повідомив про водія автомобіля Opel, який, ймовірно, був у стані алкогольного сп’яніння.".