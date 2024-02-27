Пьяный водитель в Харькове убегал от копов, нарушил ПДД и совершил ДТП (фото)

26 февраля ночью к патрульным обратился неравнодушный мужчина, сообщивший о водителе автомобиля Opel, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, нарушителя обнаружили на улице Дружбы Народов. Полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, чтобы остановить мужчину.

Однако требование об остановке водитель проигнорировал и ускорил движение. Так что копы начали преследовать авто.

«Во время движения водитель грубо нарушал ПДД и создавал своими действиями опасность для участников движения. Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на недвижимое препятствие, в результате чего допустил перекидывание транспортного средства и наезд на здание», — добавили патрульные.

Полицейские провели осмотр на состояние опьянения водителя с помощью прибора Drager, результат которого составил 2,84 промилле, что более чем в 14 раз превышало норму.

Патрульные составили на нарушителя административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч.2 ст.130 (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.122-2 (Невыполнение требования об остановке) и административное постановление по ч.4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУпАП. Материалы передадут в суд.