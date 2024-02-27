Пьяный водитель в Харькове убегал от копов, нарушил ПДД и совершил ДТП (фото)
26 февраля ночью к патрульным обратился неравнодушный мужчина, сообщивший о водителе автомобиля Opel, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, нарушителя обнаружили на улице Дружбы Народов. Полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, чтобы остановить мужчину.
Однако требование об остановке водитель проигнорировал и ускорил движение. Так что копы начали преследовать авто.
«Во время движения водитель грубо нарушал ПДД и создавал своими действиями опасность для участников движения. Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на недвижимое препятствие, в результате чего допустил перекидывание транспортного средства и наезд на здание», — добавили патрульные.
Полицейские провели осмотр на состояние опьянения водителя с помощью прибора Drager, результат которого составил 2,84 промилле, что более чем в 14 раз превышало норму.
Патрульные составили на нарушителя административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ч.2 ст.130 (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.122-2 (Невыполнение требования об остановке) и административное постановление по ч.4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУпАП. Материалы передадут в суд.
Читайте также: Нарушил ПДД и предлагал копам 10 тыс. грн: будут судить харьковчанина
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, ДТП, копы, ночь, патрульні, патрульные, ПДД, пьяный, убегал, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пьяный водитель в Харькове убегал от копов, нарушил ПДД и совершил ДТП (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 февраля ночью к патрульным обратился неравнодушный мужчина, сообщивший о водителе автомобиля Opel, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.".