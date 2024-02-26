Нарушил ПДД и предлагал копам 10 тыс. грн: будут судить харьковчанина

В Харькове разоблачили 49-летнего мужчину, пытавшегося подкупить патрульных.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 7 января около 17:00 патрульные остановили автомобиль «KIA Cerato» — водитель двигался по Привокзальному переулку, во время поворота налево не включил указатель поворота, чем нарушил п. 9.2 ПДД.

Чтобы избежать ответственности, водитель решил подкупить копов и предложил им 10 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.

Патрульные от взятки отказались. Мужчине сообщили о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УКУ).