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Нарушил ПДД и предлагал копам 10 тыс. грн: будут судить харьковчанина

Общество 12:14   26.02.2024
Виктория Яковенко
Нарушил ПДД и предлагал копам 10 тыс. грн: будут судить харьковчанина Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове разоблачили 49-летнего мужчину, пытавшегося подкупить патрульных.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 7 января около 17:00 патрульные остановили автомобиль «KIA Cerato» — водитель двигался по Привокзальному переулку, во время поворота налево не включил указатель поворота, чем нарушил п. 9.2 ПДД.

Чтобы избежать ответственности, водитель решил подкупить копов и предложил им 10 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.

Патрульные от взятки отказались. Мужчине сообщили о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили 49-летнего мужчину, пытавшегося подкупить патрульных.".