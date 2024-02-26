Нарушил ПДД и предлагал копам 10 тыс. грн: будут судить харьковчанина
Фото: Харьковская областная прокуратура
В Харькове разоблачили 49-летнего мужчину, пытавшегося подкупить патрульных.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 7 января около 17:00 патрульные остановили автомобиль «KIA Cerato» — водитель двигался по Привокзальному переулку, во время поворота налево не включил указатель поворота, чем нарушил п. 9.2 ПДД.
Чтобы избежать ответственности, водитель решил подкупить копов и предложил им 10 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.
Патрульные от взятки отказались. Мужчине сообщили о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, копы, паитрульные, ПДД, судить, Харьков, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 12:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили 49-летнего мужчину, пытавшегося подкупить патрульных.".