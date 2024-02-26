Порушив ПДР і пропонував копам 10 тис. грн: судитимуть харків’янина
Фото: Харківська обласна прокуратура
У Харкові викрили 49-річного чоловіка, який намагався підкупити патрульних.
За даними Харківської обласної прокуратури, 7 січня близько 17:00 патрульні зупинили автомобіль «KIA Cerato» — водій рухався по провулку Привокзальному, під час повороту наліво не увімкнув покажчик повороту, чим порушив п. 9.2 ПДР.
Щоб уникнути відповідальності, водій вирішив підкупити копів і запропонував їм 10 тисяч гривень, додали в прокуратурі.
Патрульні від хабаря відмовились. Чоловіку повідомили про підозру в пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ).
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили 49-річного чоловіка, який намагався підкупити патрульних.".