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Порушив ПДР і пропонував копам 10 тис. грн: судитимуть харків’янина

Суспільство 12:14   26.02.2024
Вікторія Яковенко
Порушив ПДР і пропонував копам 10 тис. грн: судитимуть харків’янина Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили 49-річного чоловіка, який намагався підкупити патрульних.

За даними Харківської обласної прокуратури, 7 січня близько 17:00 патрульні зупинили автомобіль «KIA Cerato» — водій рухався по провулку Привокзальному, під час повороту наліво не увімкнув покажчик повороту, чим порушив п. 9.2 ПДР.

Щоб уникнути відповідальності, водій вирішив підкупити копів і запропонував їм 10 тисяч гривень, додали в прокуратурі.

Патрульні від хабаря відмовились. Чоловіку повідомили про підозру в пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили 49-річного чоловіка, який намагався підкупити патрульних.".