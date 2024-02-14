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У Харкові водій «під наркотиками» пропонував 100 доларів патрульним (фото)

Суспільство 15:57   14.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові водій «під наркотиками» пропонував 100 доларів патрульним (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння у Харкові намагався дати патрульним хабаря.

14 лютого на мобільному посту копи зупинили автомобіль «Daewoo» для перевірки, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували громадянину пройти відповідний огляд. Кермувальник, у свою чергу, почав посилатися на термінові справи та спробував покласти у кишеню поліцейського 100 доларів. На попередження про настання кримінальної відповідальності за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував», – зазначили патрульні.

На місце копи викликали слідчу-оперативну групу.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік з ознаками наркотичного сп’яніння у Харкові намагався дати патрульним хабаря.".