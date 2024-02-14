В Харькове водитель «под наркотиками» предлагал 100 долларов патрульным (фото)

Мужчина с признаками наркотического опьянения в Харькове пытался дать патрульным взятку.

14 февраля на мобильном посту копы остановили автомобиль «Daewoo» для проверки, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили гражданину пройти соответствующую проверку. Водитель, в свою очередь, начал ссылаться на срочные дела и попытался положить в карман полицейского 100 долларов. На предупреждение о наступлении уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал», – отметили патрульные.

На место копы вызвали следственно-оперативную группу.

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