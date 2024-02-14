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В Харькове водитель «под наркотиками» предлагал 100 долларов патрульным (фото)

Общество 15:57   14.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове водитель «под наркотиками» предлагал 100 долларов патрульным (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Мужчина с признаками наркотического опьянения в Харькове пытался дать патрульным взятку.

14 февраля на мобильном посту копы остановили автомобиль «Daewoo» для проверки, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Во время общения инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили гражданину пройти соответствующую проверку. Водитель, в свою очередь, начал ссылаться на срочные дела и попытался положить в карман полицейского 100 долларов. На предупреждение о наступлении уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал», – отметили патрульные.

На место копы вызвали следственно-оперативную группу.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина с признаками наркотического опьянения в Харькове пытался дать патрульным взятку.".