TruCAM буде більше: де вас знімають на Харківщині та в Україні
Патрульна поліція України повідомила про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху.
До списку ділянок на українських трасах, де вимірюватимуть швидкість, додали 17 нових. На Харківщині змін немає. Швидкість, як і раніше, фіксують на наступних ділянках доріг.
“У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг”, – пояснили в Патрульній поліції України.
Зміни у переліку ділянок доріг, де фіксують швидкість, такі:
✅ додали 17 нових ділянок;
✅ внесли зміни до трьох ділянок;
✅ видалили з переліку одну ділянку;
✅ призупинили роботу на 54 ділянках.
“Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг”, – відзначила пресслужба Патрульної поліції.
Оновлений перелік ділянок доріг, де потрібно пригальмувати, виглядає так. Нові ділянки позначені червоним, ті, де спостереження призупинили, — жовтим.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: TruCAM, дороги, патрульная полиция, скорость;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція України повідомила про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху".