Live
  • Ср 10.07.2024
  • Харків  +32°С
  • USD 40.77
  • EUR 44.08

TruCAM буде більше: де вас знімають на Харківщині та в Україні

Суспільство 10:47   10.07.2024
Оксана Горун
TruCAM буде більше: де вас знімають на Харківщині та в Україні

Патрульна поліція України повідомила про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху.

До списку ділянок на українських трасах, де вимірюватимуть швидкість, додали 17 нових. На Харківщині змін немає. Швидкість, як і раніше, фіксують на наступних ділянках доріг.

Список ділянок доріг з TruCAM у Харківській області

“У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг”, – пояснили в Патрульній поліції України.

Зміни у переліку ділянок доріг, де фіксують швидкість, такі:

✅ додали 17 нових ділянок;
✅ внесли зміни до трьох ділянок;
✅ видалили з переліку одну ділянку;
✅ призупинили роботу на 54 ділянках.

“Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг”, – відзначила пресслужба Патрульної поліції.

Читайте також:  На харківські дороги повертаються прилади TruCam: де вимірюватимуть швидкість

Оновлений перелік ділянок доріг, де потрібно пригальмувати, виглядає так. Нові ділянки позначені червоним, ті, де спостереження призупинили, — жовтим.

Список ділянок доріг з TruCAM

Список ділянок доріг з TruCAM 2

Список ділянок доріг з TruCAM 3

Список ділянок доріг з TruCAM 4

Список ділянок доріг з TruCAM 5

Список ділянок доріг з TruCAM 6

 

Список ділянок доріг з TruCAM 7

Список ділянок доріг з TruCAM 8

Список ділянок доріг з TruCAM 9

Автор: Оксана Горун
Популярно
TruCAM буде більше: де вас знімають на Харківщині та в Україні
TruCAM буде більше: де вас знімають на Харківщині та в Україні
10.07.2024, 10:47
Безплатний газ для мешканців Харківщини: Синєгубов сказав, скільком дадуть
Безплатний газ для мешканців Харківщини: Синєгубов сказав, скільком дадуть
10.07.2024, 10:16
Куп’янський напрямок набуває все більшого значення в наступі РФ – Машовець
Куп’янський напрямок набуває все більшого значення в наступі РФ – Машовець
10.07.2024, 09:36
Харківський залізничник розвідував для ГРУ маршрути переміщення вантажів ЗСУ
Харківський залізничник розвідував для ГРУ маршрути переміщення вантажів ЗСУ
10.07.2024, 10:00
Головні новини 10 липня: Зеленський про “наступ на Харків”, обстріли, фронт
Головні новини 10 липня: Зеленський про “наступ на Харків”, обстріли, фронт
10.07.2024, 10:27
Зеленський у США заявив: Путін хотів захопити Харків, доки зволікав Конгрес
Зеленський у США заявив: Путін хотів захопити Харків, доки зволікав Конгрес
10.07.2024, 07:33

Новини за темою:


Ви читали новину: «TruCAM буде більше: де вас знімають на Харківщині та в Україні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 10:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція України повідомила про збільшення кількості приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість руху".