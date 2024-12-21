TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят
С 21 декабря приборы TruCAM заработали на 51 новом участке дорог в Украине, в том числе — в трех точках Харьковской области. Об этом предупредили в Патрульной полиции.
«Места определены в соответствии с состоянием аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, совершенных из-за превышения скорости», — пояснила пресс-служба Патрульной полиции Украины.
Там отметили, что в Харьковской области ввиду наличия здесь линий фронта, приборы используют только не отдельных участках дорог.
В Харьковской области список участков, где будут работать TruCAM, следующий.
С 21 декабря его дополнили тремя участками: двумя — на трассе Киев — Харьков — Довжанский (на отрезках 575-590 и 602-626) и одним — на трассе Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук (6-23).
В целом в Украине добавили 51 новый участок, контролируемый приборами TruCAM, еще 12 участков изменили. Полный список доступен на сайте Патрульной полиции Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: TruCAM, дороги, новости Харькова, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 17:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 21 декабря приборы TruCAM заработали на 51 новом участке дорог в Украине, в том числе — в трех точках Харьковской области. Об этом предупредили в Патрульной полиции".