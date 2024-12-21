Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят

Общество 17:47   21.12.2024
Оксана Горун
TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят Фото: Патрульная полиция Украины/Facebook

С 21 декабря приборы TruCAM заработали на 51 новом участке дорог в Украине, в том числе — в трех точках Харьковской области. Об этом предупредили в Патрульной полиции.

«Места определены в соответствии с состоянием аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, совершенных из-за превышения скорости», — пояснила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Там отметили, что в Харьковской области ввиду наличия здесь линий фронта, приборы используют только не отдельных участках дорог.

В Харьковской области список участков, где будут работать TruCAM, следующий.

С 21 декабря его дополнили тремя участками: двумя — на трассе Киев — Харьков — Довжанский (на отрезках 575-590 и 602-626) и одним — на трассе Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук (6-23).

В целом в Украине добавили 51 новый участок, контролируемый приборами TruCAM, еще 12 участков изменили. Полный список доступен на сайте Патрульной полиции Украины.

Читайте также: TruCAM станет больше: где вас снимают на Харьковщине и в Украине

Автор: Оксана Горун
Популярно
TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят
TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят
21.12.2024, 17:47
Множественными ножевыми ранениями закончилась драка в кафе на Харьковщине
Множественными ножевыми ранениями закончилась драка в кафе на Харьковщине
21.12.2024, 21:37
Новости Харькова — главное 21.12: бой идет у Казачьей Лопани, Тайра в «Хартии»
Новости Харькова — главное 21.12: бой идет у Казачьей Лопани, Тайра в «Хартии»
21.12.2024, 20:54
У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ
У границы в Харьковской области идет бой — Генштаб ВСУ
21.12.2024, 16:16
Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности
Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности
20.12.2024, 15:50
Сменить позиции сложнее, чем находиться там — командир про оборону Харьковщины
Сменить позиции сложнее, чем находиться там — командир про оборону Харьковщины
21.12.2024, 22:20

Новости по теме:

10:47
TruCAM станет больше: где вас снимают на Харьковщине и в Украине
21:06
Возвращение TruCam: «гонщика» на Mazda под наркотиками поймали в Харькове
11:10
На харьковские дороги возвращаются приборы TruCam: где будут измерять скорость
19:17
На харьковской трассе установят еще один пост TruCAM
10:02
На Харьковщине обновили полицейские стационарные посты (видео, фото)

Вы читали новость: «TruCAM на Харьковщине стало больше: где за вами следят»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 17:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 21 декабря приборы TruCAM заработали на 51 новом участке дорог в Украине, в том числе — в трех точках Харьковской области. Об этом предупредили в Патрульной полиции".